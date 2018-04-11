BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI



“SORUNLU BÖLÜMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR OLUMLU SONUÇ VERDİ VE BU HAFTA BAŞI İTİBARIYLA ÇÖZÜLDÜ”



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yaklaşık 6 yıldır kamulaştırma sorunu nedeniyle yapım çalışmalarının durduğu Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerindeki sorunlu bölümlerle ilgili başlatılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ve bu hafta başı itibarıyla çözüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Lefkoşa-Girne Anayolu ile Taşkent arasında kalan bölümünde sorunlu alan kalmadığı ve söz konusu bölümün halkın kullanımına açılması için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda eksik kalan bölümlerin tamamlanması ve diğer çalışmalarla ilgili takvimin yakın zamanda halkın bilgisine getirileceği de kaydedildi