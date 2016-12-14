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14 Aralık 2016 Çarşamba 16:57

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Onaylandı

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Onaylandı
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 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçe 154 milyon 12 bin TL olarak onaylandı.

DİNÇYÜREK

Bütçe görüşülürken konuşan Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e bazı hatırlatma ve önerilerde bulundu.

Dinçyürek, Ercan’da devletin ocak ayından itibaren kar payı alımı başlayacağını, devletin bunu iyi takip etmesini, Ercan’daki inşaatın  proje ve yasalara göre yapılmasının denetlenmesini önerdi.

Karayolları ve yol güvenliğine değinen Dinçyürek yeni yollar yapmak yerine  eski yolların bakım ve onarımının yapılması ve yol güvenliğinin sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

 Dinçyürek Telekomünikasyon Dairesi özelleştirilecekse bile elindeki çok önemli bir değer olan karasal fiber optik hattına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

ÇAKICI

Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı da, Ulaştırma  Bakanlığı bütçesinin önemli olduğunu, ülkedeki en önemli sorunların başında trafik ve altyapı sorunları geldiğini söyledi.

Çakıcı, kazaların sorumlularının iktidarda bulunarak yolları yapanların ve bu hale getirenlerin olduğunu belirterek, “Ben sizin yaptığınızın önerilerin hiçbirini kabul etmiyorum. Bu bütçeleri geçiren, gereğini yerine getirmeyen, bu yolları bu hale getirenler sizlersiniz” dedi.

Yolların hiçbirinin tamam olmadığını söyleyen Çakıcı, Ulaştırma Bakanı’nın gereğini yapmadığını söyledi.

Trafikle ilgili vizyon ve proje ortaya konmadığını ileri süren Çakıcı, “Trafik Dairesi’ne atadığınız öğretmen arkadaş uzman mıydı?” diye sordu.

Çakıcı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yapılan  atamaların yanlış olduğunu belirterek, yanlış atamaların olduğu bir ortamda düzen oluşturulamayacağını kaydetti.

Çakıcı, Ercan Havalimanı’nda  yapım denetleme ve kontrol işlemleri ücretsiz yapılabilecekken bu denetimlerin  birilerine yönlendirilerek  devletin 11 milyon 250 bin dolar zarara sokulduğunu iddia etti ve bu paranın yollara harcanmasıyla bir çok sorunun giderileceğini ifade etti. 

Çakıcı, halka çağrı yaparak beceriksiz projesi olmayan  partilere oy vermemelerini istedi.

Projeye bilgiye vizyona ve projelerle dolu bir hükümete ihtiyaç olduğunu söyleyen Çakıcı, ülkedeki birçok üniversite bulunduğunu bu üniversitelerden proje konusunda  yardım alınabileceğini ifade etti.

DÜRÜST

Eleştirileri yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 8 saatten fazla bir zamandır Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü ve 17 milletvekilinin söz aldığını ifade etti.

Dürüst, Bakanlığının imkanları ne kadar kısıtlı olursa olsun hizmet yelpazesinin geniş olduğunu kaydetti.

Eleştirilerde doğruluk payı olduğunu söyleyen Dürüst, 1975’ten beri yollar yapılmakta olduğunu kazaların olmaması için yapılması gerekenler olmakla birlikte bakanlığına bağlı dairelerde ihtiyacın 8’de biri kadar dahi kadro bulunmadığını belirtti.

Kamyon ve otobüslere takometre takılmasına değinen Dürüst, Avrupa’dan gelen bazı kamyonlarda takometre  bulunduğunu bunların ülkeye uyumlaştırılması için çalışma yapılacağını belirtti.

Dürüst trafik ve yol güvenliği konusunda aldıkları kararların uygulanması için yarın sabahtan itibaren çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.

Dürüst, bütçe çalışmalarında katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini kabul eden Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın  Mahkemeler  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve çevre Bakanlığı bütçelerini ele alacak.


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