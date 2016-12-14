Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda Görüşülüyor

CANDAN: “GÜZELYURT-LEFKE YOLU AMELİYATA ALINMIŞ VE YARALI ŞEKİLDE BIRAKILAN HASTA GİBİ”

ERÇAL: “O 80 TONLUK KAMYON ÜLKEDE NE YOL, NE VATANDAŞ BIRAKIR. BENCE ŞOFÖR BURADAKİ EN MASUM HALKADIR. BİRİNCİ SUÇ BU ARACI ÜLKEYE SOKANLARDADIR, BİZDEDİR. İKİNCİ SUÇ İŞLETMEDEDİR”

TAÇOY: “LEFKOŞA ÇEVRE YOLUNUN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİ GEREK. BU YOLDA BÜYÜK BİR AKSAKLIK VAR, GİDERİLMELİ”

HAMZAOĞULLARI: “40 YILDA 10 KİLOMETRELİK TIRMANMA ŞERİDİ YAPAMADIK. ÇOK MU ZORDU?”

ÇELER: “TRAFİK KAZALARINI ÖNLEMEDE CİDDİ ADIMLAR ATILMALI”

SOYER: “DAİRELERİN TEKNİK KADROLARI GÜÇLENDİRİLMELİ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor.

Bütçenin görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan, trafik kazalarında ölümlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Yollardaki güvenliğin yeterli olmadığını, belli saatlerde trafikteki yoğunluğun kaza yapma riskini arttırdığını kaydeden Candan, saat uygulamasının bunlara etkisine dikkat çekti.

Bazı çocukların okula veya servislerine yürüyerek gittiğini de söyleyen Candan, bunun başka sıkıntıları da gündeme getireceğini kaydetti.

Armağan Candan, kaosa neden olan saat uygulaması konusunda hükümetin tedbir alınmasını istedi.

Candan, basında da yer alan trafik güvenliği ile ilgili 4 tüzüğün neden bugüne kadar hayata geçirilmediğini sordu.

Armağan Candan, yollarla ilgili de değerlendirmede bulunarak, Güzelyurt-Lefke yolunu “ameliyata alınmış ve yaralı şekilde bırakılan hastaya” benzetti.

Candan, Doğancı kavşağında da bir kaza olduğunu anımsatarak, Doğancılıların burada bir eylem yaptığını söyledi, Güzelyurt- Bostancı arasındaki yolda da sorun olduğunu belirtti.

Armağan Candan, Bakan Dürüst’ün yol yapımları konusundaki açıklamalarına işaret ederek, “Bu yolları yarım yamalak şekilde açmak, yapılacak en kötü şey. Bölge halkının endişelerini size iletiyorum” dedi.

ERÇAL

CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, bakanlığın bütçesiyle ilgili değerlendirmesini “Bu bakanlığın her kuruşunu, bunu nereye harcayacağınızı, insana nasıl katkı sağlayacağını şaibe yaratmayacak şekilde düzenlemeniz gerek” dedi.

Erçal, Girne dağ yolundaki kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yararlılara şifa diledi.

Erçal, “O kamyon 80 ton. Ülke için canavar. Ne yol, ne vatandaş bırakıyor. Bence şoför buradaki en masum halkadır. Birinci suç bu aracı ülkeye sokanlardadır, bizdedir. İkinci suç işletmenindir. Şirkete bin 800 TL ceza kesildi. Harca harca bitmez! Cezalar caydırıcı olmalı” dedi.

Erçal, tüzüklerin bazı olaylardan sonra hatırlanıp gündeme gelmesini doğru bulmadığını da ifade etti.

Yollardaki sorunlara değinen Erçal, yolların tamamlanmadan önce trafiğe açılmaması gerektiğini söyledi, “seyrüseferin akaryakıta aktarılması, Gemikonağı Limanı, Mevlevi- Kalkanlı yoluyla ilgili konularında çalışma olup olmadığı” konularında bakandan cevap istedi.

TAÇOY

Daha sonra söz alan Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, Lefkoşa çevre yolunun bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu yol üzerinde büyük bir aksaklık olduğunu ve bunun düzeltilmesini isteyen Taçoy, “Lefkoşa çevre yolunda yol 90 derecelik bir dönüşle anayola bağlanır. Bu kavşağın nasıl yapılacağı hiçbir uzman tarafından bana açıklanamadı” dedi.

Taçoy, Güzelyurt yolundaki kamulaştırma maliyetlerinin Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi gerektiğini de ifade ederek, “2010’dan beri devam eden bu yolu bitirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Girne’den “bu yollar trafiği kaldırmaz” şeklinde sesler yükseldiğini ifade eden Taçoy, tamamlanması gereken bir Balalan yolu olduğunu, Ercan Havaalanı ile ilgili projenin tamamlanmasıyla Gaziköy, Meriç, Dilekkaya’ya nasıl ulaşılacağı konusunun belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Girne dağ yolundaki kazaya işaret eden ve bu kaza üzerinde siyaset yapıldığını dile getiren Taçoy, “Kaç kişi kaza yerini inceledi? Gidin, burasının nasıl bir yer olduğunu görün. Trafiği izleyin. Oradan günde minimum 5 bin araç geçer ve buradaki görüş açısı kapalı değil. Bunu birilerini suçlamak için söylemiyorum” dedi.

Hükümetin saat uygulaması ardından mesai saatleriyle ilgili kararlarına işaret eden Hasan Taçoy, sendikalara seslenerek, “Madem işe eski saatte geleceksiniz niye saatler değişsin istiyorsunuz. Kimin üzerinden siyaset yapıyor, kime zarar veriyoruz?” dedi.

Taçoy, bakanlığın gelişen teknolojiye ayak uydurması gerektiğini belirterek, Posta Dairesi’nin teknolojik altyapısının yetersizliği kaldığını kaydetti.

Taçoy, Telekomünikasyon Dairesi’ne yatırım yapılırsa gelirinin artabileceğine kaydederek, 2016 yılı için belirlenen gelir hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.

GSM operatörlerinden alınan Özel İletişim Vergisi’nin yaklaşık 90 milyon TL olduğunu ancak bu rakamın çok daha yüksek olması gerektiğini kaydeden Taçoy, abone başına vergi alındığı için gelirlerin düşük kaldığını iddia etti.

Kıb-Tek’e ait olan fiber optik hattın uzun süreli sözleşmeyle Telekomünikasyon Dairesi’ne verilmesinin şart olduğunu, aksi takdirde Telekomünikasyon Dairesi’nin değerinin sıfırlanacağını ifade eden Taçoy, bu hattın başka birine verilmesine şiddetle karşı olduğunu, bütün fiber optik hatların omurga olarak Telekomünikasyon Dairesi’nde birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Limanlar konusuna değinen Taçoy, ada ülkesi olunmasına rağmen denizlerden yeterince gelir elde edilemediğini belirtti ve “Bir limanda 8 değişik iş yaparsanız sonuç bu olur” dedi.

Gazimağusa ve Girne limanlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Taçoy, serbest limanların liman dışına çıkarılması gerektiğini, bunun da minimum süresinin 3 yıl olduğunu ifade etti.

Hasan Taçoy, tersanenin Gazimağusa Limanı dışına çıkarılması gerektiğini, limanda alan açılarak liman hizmetleri kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Taçoy, Hava Sporları Federasyonu’nun kapatılarak Kıbrıs Türk Hava Kurumu oluşturulmasını isteyerek bu konuda kendine görev verilirse yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın icraat gerektiren ve her biriminde akil insanların görev alması gereken bir bakanlık olduğunu kaydetti.

Hamzaoğulları, Girne- Değirmenlik dağ yolundaki kazalara dikkat çekerek “10 kilometrelik yola 40 yılda tırmanma şeridi yapamadık. Çok mu zordu? ” ifadelerini kullandı.

Sabit hız tespit kameralarının sayısını eleştiren Hamzaoğulları, Lefkoşa’dan Karpaz’a 32 tane kamera bulunduğunu belirtti ve sabit kameraların yanlış olduğunu savundu.

Hamzaoğulları, üniversitelerin toplu taşımacılık yaptığını kaydederek bunu eleştirdi.

Toplu Taşımacılık Çalıştayı’nda alınan kararlara değinen Hamzaoğulları, hükümetin çalıştayda alınan bu kararları uygulamadığını kaydetti.

T izinlerinin keyfi olarak verildiğini söyleyen Hamzaoğulları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı öğrenci taşıma ücretlerini zamanında ödemediği için otobüs şoförlerinin döviz artışı karşısında mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Biray Hamzaoğulları, araç takip sisteminin devreye girmesinin önemli olduğunu, sistemin uygulamaya geçmesiyle toplu taşımacılığın kontrol ve denetim altına alınabileceğini söyledi.

Hamzaoğulları, reddedilen riskler sigortası uygulaması ve iyi yönetim ile toplu taşımacılıktaki sorunların yüzde 90’ının sona ereceğini ifade etti.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler, yollardaki eksikliklere dikkat çekerek, Avrupa’daki uygulamaların incelenerek ülkede uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Çeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde dağıttığı faaliyet kitapçıklarında okul yolu asfaltlanması gibi faaliyetleri koymasını eleştirerek, bunun güzel bir faaliyet olduğunu ancak toplumun ne zaman milli havayolu kurulacağını duymak istediğini kaydetti.

Trafik kazalarını önleme konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğini söyleyen Çeler, kiralık araç plakalarının kırmızıdan beyaza dönüştürülmesini eleştirerek, hükümetin diğer plakaları da beyaza çevirme düşüncesi varsa bundan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bünyesindeki radyolarının çözüm süreci sürerken “çözüm isteyenler Güney’e gitsin” şeklinde yayın yaptığını belirterek, bunun derin endişe yarattığını kaydetti.

Soyer, kritik aşamada Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yayınlarının taraf olmaması gerektiğini ifade etti.

Bütçenin durumunun çok açık olduğunu söyleyen Soyer, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndaki bütçelerin ve teknik kadronun yetersiz kaldığını, istihdam politikasının ilkel olduğunu söyledi.

Karayolları Dairesi’nde 23 mühendis bulunması gerekirken 8 mühendisin görev yaptığını söyleyen Soyer, Trafik Dairesi’nde ise 6 mühendis kadrosu bulunmasına rağmen kadrolu mühendisi bulunmadığını ifade etti.

Soyer, devletin rol fonksiyonunu karşılayacak devlet birimlerinde istihdamların yetersiz olduğunu ifade etti.

Soyer, proje üretimindeki sıkıntıların nedeninin teknik eleman eksikliğinden kaynaklandığını, münhallerde teknik birimlere ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

Karayolları Dairesi’nin önemine dikkat çeken Soyer, öncelikli görevlerden birinin teknik daireleri kadro olarak güçlendirmek olması gerektiğini ifade etti.

Bazı ana yolların yapımının 20 yılı bulduğunu ve doğal olarak yıprandığını anlatan Soyer, bu yolların yenilenmesi, takviye edilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi

Soyer, ağır vasıtaların kapasitelerinin üzerinde yük taşıdıklarını, bunun da yolların ömrünü azalttığını söyledi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin fonksiyonlarının zayıf olduğunu söyleyen Soyer, herkesin günlük hayatta mobil telefon kullandığını, Telekomünikasyon Dairesi’nin GSM operatörü kuramayacağını ifade etti.

Ülkede mobil iletişim alanında savurganlık yaşandığını söyleyen Soyer, sürekli değiştirilen cep telefonları nedeniyle milli servetin yurt dışına gittiğini belirtti.

Soyer, olası doğal afetlere karşı ilgili tüm birimlerin yer alacağı ve donanımının bulunacağı bir mekanizmaya gerek olduğunu da ifade etti.