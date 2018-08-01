Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 1500 fidan dikecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bakanlık tarafından yürütülen yol yapımları sırasında zarar gören ağaçların yerine Orman Dairesi ile işbirliği içinde bin 500 adet fidan dikme kararı aldıklarını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni yol projelerinin, yıllar öncesinin plansızlığı ve olası genişleme alanları belirlenmeden yapılan gelişigüzel ekimler nedeni ile yol kenarlarındaki ağaçlara zarar verdiğini söyledi…

Bu projeleri yürütürken bakanlık olarak ellerinden geldiğince ağaçları korumaya çalışsalar da zaman zaman koruyamadıkları durumların olduğunu ifade eden Atakan, bu kayıplara bir nebze de olsa katkı koymak adına sonbahar döneminde gerek yeni projelerde uygun alanlara, gerekse kamulaştırmalar sonucunda elde edilen alanlara Orman Dairesi ile işbirliği içinde bin 500 adet fidan dikme kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Atakan, fidanları sadece dikmekle kalmayıp bakım ve idamesi konusunda da inisiyatif alacaklarını vurguladı.



