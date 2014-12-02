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Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Taçoy, Toplu Taşımacılıkta Halkı Rahatlatacak Yeni Planların 2015’te Başlayacağını Belirtti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, toplu taşımacılıkta halkı rahatlatacak yeni planların 2015’te başlayacağını, projeler arasında tramvay projesi de bulunduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, raylı sistem olan tramvayın hayata geçmesi için proje çalışmalarının 2105’te başlayacağı, bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden teknik bir ekibin şu anda  KKTC’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdürü  Halil Sakallı ile fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Taçoy, Toplu Taşımacılıkta Halkı Rahatlatacak Yeni Planların 2015’te Başlayacağını Belirtti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, toplu taşımacılıkta halkı rahatlatacak yeni planların 2015’te başlayacağını, projeler arasında tramvay projesi de bulunduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, raylı sistem olan tramvayın hayata geçmesi için proje çalışmalarının 2105’te başlayacağı, bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden teknik bir ekibin şu anda  KKTC’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdürü  Halil Sakallı ile fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

02 Aralık 2014 Salı 14:56
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Taçoy, Toplu Taşımacılıkta Halkı Rahatlatacak Yeni Planların 2015’te Başlayacağını Belirtti
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PROJELER ARASINDA TRAMVAY PROJESİ DE VAR

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, toplu taşımacılıkta halkı rahatlatacak yeni planların 2015’te başlayacağını, projeler arasında tramvay projesi de bulunduğunu bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Taçoy, bugün bir kabulünde toplu taşımacılığın yanında başka alternatiflerin de gündeme geleceğini belirtti.

Trafik ve yolcu taşımacılığı ile ilgili çalışmaları olduğunu belirten Taçoy, “İnşallah önümüzdeki günlerde size ve halkımıza ayrı sürprizler yapacağız. Projelerimiz devam ediyor. Sadece otobüs taşımacılığı değil farklı taşımacılıklarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Taçoy, proje çalışmaları arasında tramvay raylı sistemi bulunduğunu, bu projeyi hayata koymak için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, raylı sistem olan tramvayın hayata geçmesi için proje çalışmalarının 2105’te başlayacağı, bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden teknik bir ekibin şu anda  KKTC’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdürü  Halil Sakallı ile fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Fizibilite çalışmalarından çıkacak sonuç da ilgili bakanlığa verilerek ülkede raylı sistem olan tramvayın hayat bulması için bakanlığın onayını bekleyecek” denildi.

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Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Hasan TaçoyToplu Taşımacılıkta Halkı Rahatlatacak Yeni Planların 2015’te BaşlayacağınıProjeler Arasında Tramvay Projesi De Bulunduğunu Bildirdi.
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