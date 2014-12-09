Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Taçoy, Mimarlar Odası Heyetini Kabul Etti

“DRENAJ VE ALTYAPI SİSTEMİNİN TEK HATTA TOPLANMASINI ARZULUYORUZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, drenaj ve altyapı sisteminin tek bir hatta toplanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Taçoy, “Sadece drenaj değil, elektrik, su, fiber optik veya telefon hatları tek bir kanaldan veya tek bir yerden geçmeli” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Taçoy bugün Azmi Öge başkanlığındaki Kıbrıs Türk Mimarlar Odası heyetini kabul etti.

“İNŞAATTA KALİTEYİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

2015 yılında inşaatta kaliteyi artırmak için bir dizi çalışma başlattıklarını açıklayan Hasan Taçoy, Türkiye ile temasa geçtiklerini söyledi. Taçoy, Mimarlar Odası’yla da işbirliği içinde olmak istediklerini kaydetti.

Depremsellik Yönetmeliği konusunda çalışma başlatmak istediklerini belirten Taçoy, yönetmeliğin bir an önce hayata geçirilmesi ve bu konudaki hizmet satın alımı için Mimarlar Odası’nın katkılarının öneminden bahsetti.

Taçoy, kabulünde drenaj sistemiyle alt yapı çalışmaları konusunda da değerlendirmelerde bulunarak şunları ekledi:

“Sadece drenaj değil, altyapının geçeceği menfezlerin veya yerlerin altyapıda yer almasını, bir kural olarak elektrik, su, fiber optik, telefon hatları ve diğer olayların tek kanaldan veya tek yerden geçmesinin sağlanabilmesini, temiz çevre yaratabilmek, düzenli hizmet verebilmek açısından bu gibi işlerin derli toplu çerçevede yapılmasını arzularım.”

Bakan Taçoy, Mimarlar Odası yetkililerine 2015 yılında hayata geçirmeyi planladığı projeleri de anlattı.

ÖGE

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Azmi Öge ise konuşmasında inşaat kontrol ve denetimiyle buna bağlı malzeme kalite ve standardının oluşturulmasıyla ilgili konuları istişare etmek amacıyla Bakan Taçoy’a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.