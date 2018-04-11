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BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ATAKAN ANKARA’YA GİDİYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ATAKAN ANKARA’YA GİDİYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.

11 Nisan 2018 Çarşamba 21:23
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ATAKAN ANKARA’YA GİDİYOR
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ATAKAN, TC ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN VE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İLE GÖRÜŞECEK

TOLGA ATAKAN’IN GÜNDEMİNDE SÜRÜŞ EHLİYETLERİYLE İLGİLİ PROTOKOL DE VAR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.


Atakan, TC Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ve TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek.
Bakanın gündeminde sürüş ehliyetleriyle ilgili protokole imza koymak ve Ankara’nın toplu taşıma sistemini yerinde incelemek de var. Atakan ve beraberindeki heyet Cuma akşamı yurda dönecek.
 

İLK DURAK ANITKABİR
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Atakan yarın ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek.
Atakan daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ile bir araya gelecek. 
 

ATAKAN, ANKARA’NIN TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNİ YERİNDE İNCELEYECEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile görüşecek Atakan, görüşmenin ardından Ankara’nın toplu taşıma sistemini yerinde inceleyecek. 
Bakan Atakan, cuma öğleden sonra ise Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek. Görüşme sonrasında ise her iki bakan, sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve çevirimine yönelik protokole imza koyacak. Tolga Atakan ve beraberindeki heyet cuma akşamı yurda dönecek. 
Tolga Atakan’a Ankara temaslarında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun eşlik edecek. 

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