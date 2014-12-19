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Bayındırlık Bakanı Taçoy Gazimağusa’da Karayolları Ve Planlama İnşaat Daireleri’nde İncelemelerde Bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa’da bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi ile Planlama İnşaat Dairesi’nde incelemelerde bulunarak, personel ve yetkililerle görüştü.

Bayındırlık Bakanı Taçoy Gazimağusa’da Karayolları Ve Planlama İnşaat Daireleri’nde İncelemelerde Bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa’da bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi ile Planlama İnşaat Dairesi’nde incelemelerde bulunarak, personel ve yetkililerle görüştü.

19 Aralık 2014 Cuma 12:59
Bayındırlık Bakanı Taçoy Gazimağusa’da Karayolları Ve Planlama İnşaat Daireleri’nde İncelemelerde Bulundu
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa’da bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi ile Planlama İnşaat Dairesi’nde incelemelerde bulunarak, personel ve yetkililerle görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, her iki dairenin bulunduğu alanın 2009 yılında yapılan bir protokol ile İTÜ KKTC Kampusu alanı oluşturulması amacıyla İTÜ’ye verildiğini bu nedenle her iki dairenin taşınmasının gündemde olduğunu kaydetti.

Bakan Taçoy, Karayolları ile Planlama İnşaat Dairesi’nin 2,5 Mil’deki eski Cypfruvex’in binasına taşınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Taçoy her iki dairenin personeline rahat ve huzurlu bir iş ortamı sağlanmasına ve daha iyi hizmet verilmesine  büyük önem verdiklerinin altını çizerek, ziyaret sırasında personelin ve daire yetkililerinin de görüşlerini almak arzusunda olduğunu söyledi.

Taçoy, geleceği personel ile birlikte planlayarak en iyi çözümü üreteceklerini söyledi.

Taçoy, düzenlemenin gerçekleşmesinin İTÜ’nün de bir an önce kampus alanını oluşturarak öğrenci sayısını artırmasına olanak sağlayacağını kaydetti.

Taçoy, İTÜ KKTC Yerleşkesi’nin öğrenci sayısının artmasıyla birlikte hem kente hem de ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Planlama İnşaat Dairesi Hasan Çoban yeni binadaki atölyelerin tamamlanması için kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, kaynağın bulunması durumunda atölyelerin tamamlanarak  taşınmanın gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Taçoy’a ziyareti sırasında bir süre İTÜ KKTC Yerleşkesi Rekötür Prof. Dr. Ercan Kahya da eşlik etti.

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