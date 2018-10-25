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Bayındır 10 gün hapis yatacak

Interpol tarafından hakkında tutuklama emri olan ve KKTC’de iki yıldır kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Emre Bayındır aleyhindeki dava sonuçlandı. 

Bayındır 10 gün hapis yatacak

Interpol tarafından hakkında tutuklama emri olan ve KKTC’de iki yıldır kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Emre Bayındır aleyhindeki dava sonuçlandı. 

25 Ekim 2018 Perşembe 17:09
Bayındır 10 gün hapis yatacak

Bayındır 10 gün hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Interpol tarafından hakkında tutuklama emri olan ve KKTC’de iki yıldır kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Emre Bayındır aleyhindeki dava sonuçlandı. 

Yargıç Meltem Dündar huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, zanlı aleyhindeki olguları mahkemeye aktardı. Taşkın, Bayındır’ın ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek, 2016 yılında adaya ilk kez giriş yaptığını belirtti. Savcı Emine Taşkın, zanlının ülkede yasal bir bağı olmadığını ve vizesinin bittiği halde ülkede gayrı yasal kalmaya devam ettiğine dikkati çekti. Yargıç Meltem Dündar, Emrah Bayındır’ın ülkede yasal oturma süresinin dolduğu halde kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, Interpol tarafından hakkında tutuklama emri olduğuna vurgu yaptı. Dündar, suçun ciddiyetine değinerek zanlının 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti. 


 

Son Güncelleme: 25.10.2018 17:12
Anahtar Kelimeler:
İnterpolTutuklu
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