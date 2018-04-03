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Baybars: Yeni belediyeler yasası hazırlıyoruz

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, mali yapısını sürdüremeyecek belediyelerle ilgili düzenleme de içeren yeni bir belediyeler yasası hazırlığı içinde olduklarını, yasal çalışmanın tamamlanma aşamasında olduğunu açıkladı.

Baybars: Yeni belediyeler yasası hazırlıyoruz

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, mali yapısını sürdüremeyecek belediyelerle ilgili düzenleme de içeren yeni bir belediyeler yasası hazırlığı içinde olduklarını, yasal çalışmanın tamamlanma aşamasında olduğunu açıkladı.

03 Nisan 2018 Salı 14:56
Baybars: Yeni belediyeler yasası hazırlıyoruz
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“ÇAĞATAY HAYATTA OLSAYDI LİYAKAT SAHİBİ KİŞİLERİN İŞ BAŞINA GEÇMESİNİ İSTEYECEKTİ”


İlk güncel konuşmayı HP Milletvekili Erek Çağatay, “Mustafa Çağatay’ın ölümünün 29’uncu yıldönümü” konusunda yaptı.
Mustafa Çağatay’ı saygı ve özlemle andıklarını belirten Erek Çağatay, babası Mustafa Çağatay’ın hayatını anlattı.
Babasının halk istediği için politikaya girdiğini dile getiren Erek Çağatay, Mustafa Çağatay’ın halkçı bir kişiliğe sahip olduğunu anlatı.
Siyasi ve sivil hayatında tutamayacağı sözleri vermeyen bir kişi olan Mustafa Çağatay’ın bugün hayatta olsaydı liyakat sahibi kişilerin iş başına geçmesini isteyeceğini kaydeden Erek Çağatay, kendisinin de hedefinin, dürüst, ahlaka dayalı, halka hizmet vermeyi hedefleyen bir anlayışla ilerlemek olduğunu belirtti. 
ÖZTÜRK
Daha sonra Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, “Erenköy Belediyesi ve özel sektör” başlıklı güncel konuşma yaptı.
Erenköy Belediyesi çalışanlarının 7 aydır maaş alamadığına işaret eden Öztürk, mevcut yasada belediyelerin iflasının ya da bu nedenle personelin işten çıkarılmasının söz konusu olmadığını söyledi.


“PERSONELİN CEZALANDIRILMASI DOĞRU DEĞİL”


Öztürk, suçlu kim olursa olsun cezalandırılması gerektiğini kaydederek, hiçbir suçu olmayan belediye personelinin cezalandırılmasının doğru olmadığını belirtti.
Öztürk, uzun süredir maaş alamayan kişilerin ikinci iş yaparak para kazanmak durumunda kalmasının anlaşılır olduğunu dile getirdi.
Özel sektördeki çalışma şartlarından da bahseden Öztürk, devletteki iş güvencesinin kişileri cezbettiğini dile getirdi.
Öztürk, özel sektördeki çalışma şartları konusunda atılması gereken adımlar olduğunu anlattı. 
BAYBARS
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Erenköy Belediyesi çalışanlarının 3 aylık net maaşlarının ödendiğini dile getirdi.
Maaşların, herhangi bir kalem olmaması nedeniyle avans olarak verildiğini kaydeden Baybars, katkıdan kalan miktar ile belediyenin kendi kendini yürütür faaliyetlerde bulunmasının mümkün olmadığını söyledi.

“MERKEZİ HÜKÜMETİN YEREL YÖNETİMİ DENETLEYİP EL KOYABİLECEĞİ BİR MEKANİZMA YOK”

 Bölgeye beledi hizmet verilmesi konusunda attıkları adımları anlatan Baybars, merkezi hükümetin yerel yönetimi denetleyip el koyabileceği bir mekanizma bulunmadığını da aktardı.
Mali yapısını sürdüremeyecek belediyelerle ilgili de düzenleme içeren yeni belediyeler yasasının hazırlandığını ifade eden Baybars, yasal çalışmanın hemen hemen tamamlanma aşamasında olduğunu kaydetti.


“MEVCUT PERSONEL SAYISI FAZLA”


Belediyenin mevcut personel sayısının fazla olduğunu kaydeden Baybars, BES Başkanının da orada olduğunu ve çalışma yaptıklarını, hükümete ciddi külfet getirmeyecek bir formül getirilmesi halinde uygulamaya hazır olduklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ÇağatayAyşegül BaybarsErek Çağatay
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