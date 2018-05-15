Baybars: “Vatandaşlık iptalleri vicdanla değil, hukukla ilgili”

MECLİS GENEL KURULU SÜRÜYOR

YANGINLARA KARŞI İNSANSIZ KONTROL KULELERİ GÜNDEMDE

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlık iptallerinin ciddi bir hukuki inceleme sonucu gerçekleştirildiğini söyledi ve “Vicdanla değil, hukukla ilgilidir” dedi.

Gündem dışı konuşma gündemiyle güncel konuşmaların yapıldığı Meclis Genel Kurulu, saat 17.00 itibarıyla 6 saatten beri kesintisiz devam ediyor.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hükümet tarafından alınan yangın tedbirleri konusunda güncel konuşma yaptı.

Berova, Filistin’de yaşanan olayı kınayarak başladığı konuşmasında, KKTC sahillerinde yaşanan insanlık dramına da değindi.

Yangın ve yangın tedbirleri konuşulmadan önce bu konuyla ilgili müdahale edecek birimlere değinmek gerektiğini ifade eden Berova, bu konuda kurumsal bütünlük olmadığını anlattı.

Yedidalga’da 15 dakika kadar süren dolu yağışının ardından bölgede ciddi hasar meydana geldiğini anımsatan Berova, bölge insanının üretiminin devamlılığını sağlayabilmesi adına gereğinin yapılmasının önemine işaret etti.

İtfaiye teşkilatının araç-gereç ve personel eksikliği yaşadığına işaret eden Berova, bu durumun olası sonuçlarına işaret etti.

Yangın anında en önemli unsurlardan birinin ilk müdahalenin doğru ve etkin şekilde yapılması olduğuna değinen Berova, bu noktada erken müdahalenin önemli olduğunu anlattı.

Eksiklikler göz önüne alındığında itfaiye teşkilatının yangınlara müdahale edebilecek noktada olmadığını söyleyen Berova, bunun önceki yıllarda sık sık konu olan helikopter alımından daha öncelikli olduğunu dile getirdi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise yanıt konuşmasında, orman yangınları konusunda temel yükümlülüğün Orman Dairesi’nde olduğunu dile getirdi.

İtfaiye Müdürlüğü ile Orman Dairesi’nin birlikte hareket ettiğine de değinen Şahali, entegre bir çalışmanın söz konusu olduğunu anlattı.

Orman Dairesi’nin ormanlarda meydana gelebilecek yangınları önlemek için yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi veren Şahali, yangınların önlenmesi için yurttaşlara da iş düştüğünü anlattı.

Orman hazır kuvvet ekiplerinin ilk kez kendi dönemlerinde münhalle belirlendiğini dile getiren Şahali, yapılan başvurulardan uygun olanların işe alındığını kaydetti.

Orman yangınlarının önlenmesi için yangın ihbar hattı kurulduğunu hatırlatan Şahali, yangından erken haberdar olmanın önemine işaret etti.

Şahali, TC Orman Genel Müdürlüğü’yle yapılan mutabakat çerçevesinde insansız kontrol kulelerinin kurulması çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

HASİPOĞLU

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Guterres Çerçeve Belgesi ile ilgili açıklaması” başlıklı gündem dışı konuşma yaptı.

Guterres Çerçevesi’nin Meclis’e açıklanmadığını söyleyen Hasipoğlu, ilgili çerçevenin halka ve gerekli çevrelere açıklanmamasının şeffaflık açısından yanlış olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, “Bu belge önce Meclis’te tartışılmalı sonra Güney Kıbrıs’a teklifte bulunulmalıydı” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “zihniyet değişikliği olmazsa masaya dönmeyeceğini” söyledikten sonra böyle bir teklifte bulunmasının kafa karıştırıcı olduğunu kaydeden Hasipoğlu, harita konusunda da Meclis’e bilgi verilmesini istedi.

Mülkiyet rejimi konusunda çerçevenin ne içerdiğinin açıklanmasını isteyen Hasipoğlu, güvenlik ve garantiler konusundaki algının, Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkının sürdürülebilir olmadığı yönünde olduğunu savundu.

Kıbrıs Türkünün artık alternatifleri tartışması gerektiğini kaydeden Hasipoğlu, alternatifleri konuşmak Rum tarafı için de teşvik olacakken Cumhurbaşkanının Guterres çerçevesi açılımıyla bunu kapattığını iddia etti.

ZAROĞLU

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ise, “İptal Edilen Vatandaşlıklar” başlıklı konuşma yaptı.

Bazı iptallerin hukuksuz yapıldığını savunan Zaroğlu, iptallerden bazı örnekler verdi, 4 yaşında ülkeye gelip ömrü boyunca sadece 10 gün yurt dışında bulunan birinin vatandaşlığının neden iptal edildiğini sordu.

Zaroğlu, Bakanlar Kurulu’nun neden vatandaşlık verildiğini açıklama yükümlülüğü olmadığını ancak vatandaşlığın neden iptal edildiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun gerekçe göstermeden vatandaşlık vermesini doğru bulmayanlar olabileceğini dile getiren Zaroğlu, “Allah nasip eder iktidara gelirsek biz de bu iptal edilen vatandaşlıkları geri veririz” diyerek, ortada bir sorun varsa ilgili yasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yanıt konuşmasında, Zaroğlu’nun konuşmasının bilgiden değil, duyumlardan ibaret olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu kararlarının idari işlem olduğunu, bu nedenle gerekçeli olmak zorunda olduklarını söyleyen Baybars, bu gerekçenin de ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

İptallerin ciddi bir hukuki inceleme sonucu gerçekleştirildiğini söyleyen Baybars, iptal kararlarını gerekçeli olarak verdiklerini de ekledi.

Vatandaşlığın bir haktan ziyade yükümlülük olduğunu anlatan Baybars, gerekçelerin eşit ve herkese aynı şekilde uygulanan bir noktada olması gerektiğini belirtti.

İsimler üzerine konuşmayı doğru bulmadığını kaydeden Baybars, vatandaşlık konusunun vicdanla değil hukukla ilgili olduğunu söyledi.

Baybars, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili listenin bakanlar tarafından imzalanarak yayınlanmak üzere gönderildiğini belirtti.

Vatandaşlıklar konusunda bir çalışma yürüttüklerini anlatan Baybars, bu çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz da, Polis Genel Müdürlüğü personelinin sorunlarını gündeme taşıdı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün sadece belirli günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğini anlatan Oğuz, polis teşkilatındaki sorunların gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

Polis mensuplarının emeklilik sorunlarına işaret eden Oğuz, polislerin çalışma saatlerinin daha uzun olduğunu belirtti.

Polislerin sendikası ve eylem hakları olmadığına işaret eden Oğuz, polislerin diğer devlet görevlileriyle aynı pozisyonda olmadığını söyledi.

Oğuz bu sorunların çözümü için çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Polis Genel Müdürlüğü kadrosunda 800 kişilik açık bulunduğunu, 340 polisin emekli olmaya hazırlandığını anlatan Oğuz, personel konusunun ivedi şekilde masaya yatırılması gerektiğini ekledi.