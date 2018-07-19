Baybars, Türk Yıldızlarını kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a vekalet eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 20 Temmuz kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC'de bulunan Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızlarını kabul etti.



İçişleri Bakanlığı'nda yer alan görüşmede, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay, Baybars'a ziyaret anısına plaket sundu.



Türk Yıldızlarına ziyaretten dolayı teşekkür eden ve anı plaketi sunan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, Türk Yıldızlarını KKTC'de görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.



Baybars, Türk Yıldızlarını 20 Temmuz törenlerinde görmekten gurur duyduklarını da belirterek, gösterilerinde başarılar diledi.

