BAYBARS: “MARAŞ VE BÖLGE İNSANI YILLARCA İHMAL EDİLDİ”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Maraş’ın ve bölge insanının yıllarca ihmal edildiğini belirtti.



Bakanlık açıklamasına göre, Bakan Ayşegül Baybars, Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Hasan Topal ve Halkın Partisi Mağusa İlçe Yönetimi yetkilileriyle Maraş bölgesini ziyaret etti.



Maraşlıların sorunlarını ve hükümetten beklentilerini dinleyen Bakan Baybars, sırasıyla “Şehmuzun Kahvesi” ile “Timisi’nin Kahvesi”nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Baybars, Maraş sakinlerinin bunca yılın ihmalkarlığından dolayı ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.

Bakan Baybars daha sonra, bölge halkının görüş ve önerilerini dinledi, soruları yanıtladı.