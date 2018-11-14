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Baybars: “KKTC’yi kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak en önemli ödevimizdir”

Baybars: “KKTC’yi kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak en önemli ödevimizdir”

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:16
Baybars: “KKTC’yi kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak en önemli ödevimizdir”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Devletimizi ekonomisiyle, demokrasisiyle güçlü, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak en önemli ödevimizdir” dedi.

İçişleri Bakanı Baybars, KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Baybars mesajında şunları kaydetti:

“35 yıl önce Kıbrıs Türk halkı, kendi kendini yönetme istenci ve bu topraklarda var olma mücadelesi sonucu bir devlet kurdu.

Devletimizi ekonomisiyle, demokrasisiyle güçlü, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak en önemli ödevimizdir. Bu ülkenin önce bir vatandaşı, sonrada bu ilerleme için sorumluluk alan bireyi olarak her gün bu bilinçle sosyal adalet ve hizmet anlayışını büyütmeye devam edeceğiz.”

Baybars mesajını, “İçişleri Bakanlığı olarak iyi ve adaletli bir yönetimin, ‘devlet halk için vardır’diyebilen bir yönetim olduğuna inancımızla KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümünü kutlar, şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım.” sözleriyle noktaladı.

Son Güncelleme: 14.11.2018 18:40
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