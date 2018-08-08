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Baybars, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinden muhtarlarla bir araya geldi

Baybars, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinden muhtarlarla bir araya geldi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:13
Baybars, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinden muhtarlarla bir araya geldi

“YAKIN ZAMANDA E-DEVLETE DEÇMEYİ PLANLIYORUZ...MUHTARLARIN GEREKLİ BİLGİ VE TEKNOLOJİ İLE DONATILMASI GEREKLİ”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yakın bir zamanda e-devlete geçmeyi planladıklarını, bunun için muhtarların gerekli bilgi ve teknoloji ile donatılması gerektiğini belirtti.
Baybars, dün akşam Güzelyurt ve Lefke ilçelerinden muhtarlar ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Baybars, önümüzdeki 4 yılı iyi planlamak istediklerini ifade ederek, amaçlarının sorunları birlikte konuşarak ve birlikte planlayarak aşmak olduğunu belirtti.
Bu noktada bilgi paylaşımının önemi üzerinde duran Baybars, sorunların çözümü için birlikte çalışmaları gerektiğini, toplantının amacının da bu olduğunu anlattı.
Ayşegül Baybars, “Muhtarların görev ve sorumluluklarının neler olduğunu, muhtarları ilgilendiren yasaların neler olduğunu içeren bir kitapçık hazırladık. Bu kitapçık muhtarların görev ve sorumluluklarının neler olduğunu anlamalarına yardımcı olacak. Muhtarlar vatandaşa hizmet noktasında en küçük birimlerden biridir. Nüfus arttıkça muhtarların bölge hakimiyeti, teknolojiye çok fazla erişememesi birtakım sıkıntılara yol açıyor” diye konuştu.
Bu anlamda muhtarların görev ve sorumluluklarını çok önemsediklerini vurgulayan Baybars, “Biz bölgedeki sorunları biliyoruz. Demokrasiye inanan insanlarız. Bundan dolayı muhtarların değerinin biraz daha artırılması gerektiğini düşünüyorum. Yakın bir zamanda e-devlete geçmeyi planlıyoruz. Bunun için muhtarların gerekli bilgi ve teknoloji ile donatılması gerekir” ifadelerini kullandı.
ARSLAN
Bakan Baybars’ın konuşmasının ardından Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan söz alarak, kitapçıkta muhtarları ilgilendiren yasaların bir özeti bulunduğunu, bunun da onlara büyük kolaylık sağlayacağını kaydetti.
Toplantı, muhtarların soruları ve onlara verilen yanıtlar ile devam etti.
İSKELE MUHTARLARI İLE TOPLANTI YARIN
Bakan Baybars, muhtarlarla başlattığı görüşmeler çerçevesinde yarın da İskele bölgesi muhtarlarıyla saat 18:30’da İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde toplantı yapacak.
Baybars daha sonra, 13 Ağustos Pazartesi Gazimağusa, 15 Ağustos Çarşamba Girne ve 16 Ağustos Perşembe de Lefkoşa bölge muhtarlarıyla bir araya gelecek.






 

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Son Güncelleme: 08.08.2018 17:41
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