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Baybars: “Basın, demokratik toplumun değerlerinin gelişmesinde öncü”

Baybars: “Basın, demokratik toplumun değerlerinin gelişmesinde öncü”

10 Temmuz 2018 Salı 15:45
Baybars: “Basın, demokratik toplumun değerlerinin gelişmesinde öncü”

YARIN 11 TEMMUZ BASIN GÜNÜ

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, günümüzde basının, halkın daha demokratik bir toplum olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesinde, özgürlük, adalet ve insan hakları gibi çağdaş dünyanın pek çok değerinin gelişmesinde öncü olduğunu vurguladı.

Baybars, gecesini gündüzüne katarak, halka doğru ve hızlı bilgi aktarımında büyük emekler sarf eden basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı, başarılarının devamını diledi.

İçişleri Bakanı Baybars, Basın Günü mesajında, Saded gazetesinin yayımından bugüne 129 yıl geçtiğine işaret ederek, Kıbrıs Türk basınının özellikle 1963’ten 1974’te kadar geçen 11 yıllık mücadelenin önemli bir ayağını oluşturduğunu ve o dönemlerde sesini dünyaya duyurmada ciddi katkılar yaptığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 10.07.2018 19:08
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