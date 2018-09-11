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Baybars Ankara’da Gül’le Görüştü

Baybars Ankara’da Gül’le Görüştü

11 Eylül 2018 Salı 10:45
Baybars Ankara’da Gül’le Görüştü

Ankara’daki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştü.

Adalet Bakanlığı’nda bir araya gelen Baybars ve Gül’ün görüşmelerinde, adli işbirliği, yeni cezaevinin hizmete girmesiyle ilgili teknik çalışma, adli tıp kurumunun oluşturulması ve siber suçlarla ilgili teknik donanım ve eğitim iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Baybars, bugün ilk olarak TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü.

Baybars, saat 15.00’te de Anıtkabir’i ziyaret edecek.
 

Son Güncelleme: 11.09.2018 14:42
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