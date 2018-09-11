banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92389
ALTIN
247.513
DOLAR
6.4333
STERLİN
8.3699
EURO
7.4548
Sanal betçi Törehan yine tutuklandı
SANAL BETÇİ TÖREHAN YİNE TUTUKLANDI
Girne’de FETÖ’den 3 tutuklama
GİRNE'DE FETÖ'DEN 3 TUTUKLAMA
KKTC'de FETÖ Operasyonu
KKTC'DE FETÖ OPERASYONU
Hırsızlar Tutuksuz Yargılanacak
HIRSIZLAR TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Baybars: “Adli Yardımlaşma, Terör Suçları, Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği Konularında Önemli Adımlar Atıldı”

Baybars: “Adli Yardımlaşma, Terör Suçları, Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği Konularında Önemli Adımlar Atıldı”

11 Eylül 2018 Salı 18:42
Baybars: “Adli Yardımlaşma, Terör Suçları, Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği Konularında Önemli Adımlar Atıldı”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Türkiye ile Adli yardımlaşma, terör suçlarında, organize suçlarla mücadele konusunda işbirliği konularında önemli adımlar atıldığını söyledi.
Bakan Baybars Yeni cezaevi yapımı konusunda da çalışmaların ilerlediğini kaydetti.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ankara temaslarını BRT’ye değerlendirdi.
Baybars, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile çok verimi görüşmeler yaptıklarını kaydetti.
Bakan Soylu ile öncelikle olarak Adli yardımlaşma, terör suçlarında, organize suçlarla mücadele konusunda işbirliği konularını ele aldıklarını anlatan Baybars, yapılabilecek alanlarda ülkeye giriş çıkışlarda on line sorgu sisteminin oluşturularak suç ve suçluların önlenmesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Ayşegül Baybars bu hususlarda teknik heyetlerin birlikte yeniden çalışarak sürecin daha sağlıklı yürümesi için yapılabilecekler konusunda teknik seviyede görüşmelerde bulunmak konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
Muhaceret ve Göç İdaresi ile üçüncü ülke vatandaşlarının ülkede barınmaları konusunu da ele aldıklarını anlatan İçişleri Bakanı Baybars, kentsel Güvenlik Yönetim Yasasını da konuştuklarını söyledi.
Baybars ” Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemden gelen kentsel güvenlik yönetim sistemi hususu da anlaşmayla protokole bağlanmıştı Sayın Evren ile Sayın Soylu arasında. Bu protokolle ilgili gelişmelerin de neler olduğu ve bundan sonra yapılabileceklerle ilgili fikirlerimizi Sayın Soylu’ya söyledik. Malum şu anda Meclis’teki alt komiteden geçti. Kentsel Güvenlik Yönetim Yasası ve Anlaşma. Meclis açılır açılmaz Genel Kurul’a sunulacak. Sonrasında bu sistemin ülkemizde kurulumuyla ilgili gerekli işlemler tamamlanacak. ”
Ayşegül Baybars Türkiye Adalet bakanı Abdülhamit Gül ile görüşmelerinde ise, Adli işbirliği alanında yapılabilecekler konusunun tekrar gündeme geldiğini belirtti.
Bakan Baybars, Gül ile ülkedeki yeni cezaevinin yapımı ve taşınması konusunda teknik ve ekipman desteğinin nasıl olacağı, teçhizat, ekipman,eğitim hizmetleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapma konusunda uzlaştıklarını söyledi.
Bakan Baybars siber suçlarla mücadele kapsamında bazı birimlerin olduğunu, ancak daha ileri tetkik yapabilecek laboratuarın Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Baybars, ” Mini laboratuar oluşturulması konusunda yerinde inceleme yapılması için ülkemize kendilerini davet etik. Ve yine aynı şekilde Adli Tıp Kurumu’nun kurulması için neler yapılabileceği ülkemizdeki eksikliklerle ilgili ne şekilde teknik destek sağlanabileceği konuları görüşüldü. Adli Yardımlaşma Adli İşbirliği Anlaşmasında iki ülke arasındaki taleplerin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi için gerekenler, güvenlik konusunda yapılabilecekler ve karşılıklı taleplerimizi içeren bazı hususları konuştuk.” ifadelerini kullandı.
Baybars Yeni Cezaevi ile ilgili çalışmaların yıl sonuna doğru bitirilmesi hedefini de açıkladı.
Baybars, “Yeni cezaevinin 2019 başlarında tamamlanması gerektiği düşünüldüğünde, önümüzdeki aylar itibariyle teknik heyetlerin çalışmalarını hazırlayıp yıl sonu itibariyle tamamlayabilecekleri gibi görünüyor. Hız gerektiren Adli Yardımlaşma on line sorgu sistemi konusunda ekiplerin ülkemize gelerek yerinde inceleme yapması gerekiyor”dedi.
 

Son Güncelleme: 11.09.2018 21:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahali: “Süt Fiyatında Yapılan İndirim, Ürünlere Doğrudan Yansımalı“
Şahali: “Süt Fiyatında Yapılan İndirim, Ürünlere Doğrudan Yansımalı“
Esentepe Spor Kulübü Yöneticileri Ydp’yi Ziyaret Etti
Esentepe Spor Kulübü Yöneticileri Ydp’yi Ziyaret Etti
Kamu-sen Kamu Görevlisine Bu Ay Sonu Yüzde 30-40 Arası Zam Yapılmasını Talep Etti
Kamu-sen Kamu Görevlisine Bu Ay Sonu Yüzde 30-40 Arası Zam Yapılmasını Talep Etti
41. Dönem Asteğmen Ve Çavuş Adayları Ant İçecek
41. Dönem Asteğmen Ve Çavuş Adayları Ant İçecek
Yuka Blend Street Festivali Başladı
Yuka Blend Street Festivali Başladı
22. Uluslararası Mağusa Kültür-sanat Ve Turizm Festivali Yarın Akşam Festivali Teoman Konseriyle Sona Eriyor
22. Uluslararası Mağusa Kültür-sanat Ve Turizm Festivali Yarın Akşam Festivali Teoman Konseriyle Sona Eriyor
KKTC'de FETÖ Operasyonu
KKTC'de FETÖ Operasyonu
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Ankara Temaslarını Tamamladı
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Ankara Temaslarını Tamamladı
Ataoğlu Temaslarda Bulunmak Amacıyla Ankara’ya Gidiyor
Ataoğlu Temaslarda Bulunmak Amacıyla Ankara’ya Gidiyor
Karabetça Amerika’da Düzenlenen “Dünya Asca Koç Klinik Organizasyonu”na Katılarak Altın Kupa Aldı
Karabetça Amerika’da Düzenlenen “Dünya Asca Koç Klinik Organizasyonu”na Katılarak Altın Kupa Aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim