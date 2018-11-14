Bay-sen Kktc’nin Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Bay-Sen, KKTC’nin 35. Kuruluş yıldönümünü “mutluyuz, özgürüz, gururluyuz” ifadeleriyle kutladı. Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Halkının kendisini özgürlüğe kavuşturan Türkiye’ye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine minnettar olduğunu vurguladı. Bay-Sen olarak amaçlarının; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Anavatanın desteği ile yaşatarak, uluslararası alanda hukuki ve siyasi anlamda tanıtmak olduğunu ifade eden Sakallı, mesajında şunları...



Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Bay-Sen, KKTC’nin 35. Kuruluş yıldönümünü “mutluyuz, özgürüz, gururluyuz” ifadeleriyle kutladı.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Halkının kendisini özgürlüğe kavuşturan Türkiye’ye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine minnettar olduğunu vurguladı.

Bay-Sen olarak amaçlarının; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Anavatanın desteği ile yaşatarak, uluslararası alanda hukuki ve siyasi anlamda tanıtmak olduğunu ifade eden Sakallı, mesajında şunları kaydetti:

“Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteği ile süren ve sürdürülecek olan bir barışın devamından yanayız. 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk halkı, milletçe yaptığı mücadele neticesinde 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

BAY-SEN olarak15 Kasım Cumhuriyet Bayramını kalben kutlar, varoluş mücadelesinde şehit düşenleri rahmetle, gazilerimizi şükranla anarız.”

(EMR/ ŞEB)

