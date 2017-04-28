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28 Nisan 2017 Cuma 15:48

Bay-sen, Eylem Uyarısında Bulundu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK çalışanlarının vardiya ve risk tahsisatlarının 5 Mayıs’a kadar ödenmemesi halinde eylem başlatma uyarısında bulundu.

Bay-sen, Eylem Uyarısında Bulundu
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Lefkoşa, 28 Nisan 17 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK çalışanlarının vardiya ve risk tahsisatlarının 5 Mayıs’a kadar ödenmemesi halinde eylem başlatma uyarısında bulundu.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, yaptığı yazılı açıklamada, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan vardiya ve risk tahsisatlarının “Cuma günü mesai bitimine kadar ödememesi halinde sendikanın yapacağı eylem ve grevlerin sorumlusu kurum müdürüdür” denildi.

Kurum yönetimi tarafından gerekçe olarak bütçenin işaret edildiğini kaydeden Sakallı, BRTK’nin 2017 bütçesinin komiteden onaylandığını ve Meclis Genel Kurulu’na havale edildiğini, en kötü ihtimalle bir hafta içerisinde Genel Kurul’da da onaylanmasını beklediklerini ifade etti.

Sakallı, kurum çalışanlarının ayrıca Ağustos 2016’dan itibaren dini ve milli bayramlarda çalışmalarından kaynaklanan ek mesai alacağının bulunduğunu, sendikanın ek mesai alacaklarının ödenmemesi halinde de eyleme gidileceğini kaydetti.

 (ID/FEZ)

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