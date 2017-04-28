Bay-sen’den 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Lefkoşa, 28 Nisan 17 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, mesajında, “Tüm emekçilerin işçi bayramı ve bahar bayramını kutlar, barış, özgürlük, demokrasi ve emek sömürüsünün ortadan kalkacağı bir gelecek temenni ederiz” dedi.

Sakallı, şunları kaydetti:

“Çalışma yaşamında esneklik, güvencesizlik ve kuralsızlık kural haline getirilmiştir. Bizler tüm çalışanlar adına, iş yaşamı dahil her alanda sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz. Ülkedeki tüm çalışanların sendikalı ve toplu iş sözleşmeli bir düzen içinde çalışması için verilen mücadelede bizler de elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz.”

Sakallı, birlik ve mücadele içinde mücadele verme çağrısında da bulundu.

(ID/HA)