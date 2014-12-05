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Bay-sen, Brtk’da Birimler Bazında Süresiz Grev Uyarısında Bulundu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Kurum Müdürü Mete Tümerkan’ın bugünkü 4 saatlik uyarı gervini dikkate almaması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde önümüzdeki hafta servisler (birimler) bazında süresiz grev başlatılacağını duyurdu.

Bay-sen, Brtk’da Birimler Bazında Süresiz Grev Uyarısında Bulundu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Kurum Müdürü Mete Tümerkan’ın bugünkü 4 saatlik uyarı gervini dikkate almaması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde önümüzdeki hafta servisler (birimler) bazında süresiz grev başlatılacağını duyurdu.

05 Aralık 2014 Cuma 14:51
Bay-sen, Brtk’da Birimler Bazında Süresiz Grev Uyarısında Bulundu
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Lefkoşa, 5 Aralık 14 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Kurum Müdürü Mete Tümerkan’ın bugünkü 4 saatlik uyarı gervini dikkate almaması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde önümüzdeki hafta servisler (birimler) bazında süresiz grev başlatılacağını duyurdu.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı yaptığı yazılı açıklamada, BRTK Müdürü Mete Tümerkan’ın rakamları speküle ettiğini savunarak, kurum çalışanlarının 2014 yılına ait 11 aylık ek mesai alacağı bulunduğunu, devletin birçok daire ve kurumlarında 2 aylık ek mesai alacağının grev gerekçesi olduğunu ifade etti.

“GREVE KATILIM YÜZDE 93”

Bugünkü grevin yüzde 93 katılımla gerçekleştiğini belirten Sakallı, greve katılan üyelerine teşekkür etti.

Sakallı, sendikanın, tüm tahriklere karşın sağduyulu tavrını sürdürdüğünü belirterek, Tümerkan’ı “sendikanın eylemlerini eleştirmek ve haksız göstermek yerine kurumun gelirlerini artırma yönünde proje geliştirmeye” davet etti.

(YIL/GÜL)

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