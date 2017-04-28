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28 Nisan 2017 Cuma 12:15

Bay-sen 20. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) 20. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.&nbsp;

Bay-sen 20. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
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Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) 20. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 

Bay-Sen’den yapılan açıklamaya göre, genel kuruldaki seçimde Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni Yönetim Kurulunun 2 yıl süreyle görev yapacak olan üyelerinin görev dağılımı ise şöyle:

“Başkan Salih Sakallı, Genel Sekreter Mehmet Yalovalı, Mali Sekreter  İbrahim Kanat, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ali Sefer, Örgütlenme Sekreteri Bora Dede, Eğitim Sorumlusu Alpay Baykal, Üye Sorunları Sorumlusu Gül Arıkhan, Sosyal İşler Sorumlusu Ahmet Cenkler, Faal Üyeler Eniz Akşahin ve Enver Ermetal”

Bay-Sen Yönetim Kurulu’nun 11’inci ve doğal üyesi olarak, tüzük gereği Genel Kurul oyu ile seçilip BRTK Yönetim Kurulu üyesi olan Osman Kurt görevini sürdürüyor.

(DOĞ/HA)

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