Bay Kuzey Kıbrıs 2017 Ve Mıss Kuzey Kıbrıs 2017 Yarışmaları Dün Gece Yapıldı

Miss Kuzey Kıbrıs 2017’de ikinciliği Vlada Kıraner, üçüncülüğü Semra Köroğlu, dördüncülüğü Yağmur Arslan ve Beşinciliği Zehra İmren kazandı. Emine Uçaner “Dostluk Güzeli” seçilirken, Ayhan Gazioğlu “Miss Arkın Colony” olarak taçlandı.

“Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” temasında gerçekleştirilen Miss Kuzey Kıbrıs’ta birinciliği Fulya Tilki, Bay Kuzey Kıbrıs’da ise birinciliği Şemsi Yıldırım elde etti.