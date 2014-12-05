BAY-SEN’in Grevi...

TÜMERKAN: “KURUM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRİYOR”

“ÖDEMELER HAZIRLANDIKÇA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

“YAPILAN GREVE ANLAM VERMEKTE ZORLANDIM”

BRTK Müdürü Mete Tümerkan, Bay-Sen’in bugün gerçekleştirdiği uyarı grevi ile ilgili açıklama yaptı.

Tümerkan, kurumun toplu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte olduğunu söyledi.

Bunu sendikanın da bildiğini ifade eden Tümerkan, “2014 yılı içerisinde toplu iş sözleşmesi gereği olarak 2 dini bayramla ilgili var olan ödeme yükümlülüğümüzü yerine getirdik. Ek ödeneklerle ilgili olarak 7 aylık ek ödemeyi yapmış bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta da bu ödemelere devam edeceğimizi sendikaya bildirmiştik. Mali mevzuat uyarınca arkadaşlarımız ödemeleri hazırladıkça bunu gerçekleştiriyoruz” dedi.

Grevin bir hak olduğunu ve buna saygı duyduklarını kaydeden Tümerkan, ödemelerin devam ettiği bir anda yapılan greve anlam vermekte zorlandığını belirtti.