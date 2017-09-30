Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek...

Bay-Sen, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yarın Girne’de düzenleyeceği “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” adlı etkinliğe sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde destek verdiğini bildirdi.

Bay-Sen Yönetim Kurulu adına başkan Salih Sakallı tarafından yapılan açıklamada, “Tüm üyelerimizi imkanları çerçevesinde yürüyüşe davet eder, sıkıntıların ancak birlik ve beraberliğin devam ettirilmesi halinde çözümlenebileceği gerçeğini hatırlatmak isteriz” denildi.

Açıklamada, 20 Ekim Cuma günü ise BRT kurumunda bir etkinlik düzenleneceği, sözkonusu etkinlik ile kanser hastalığı konusunda farkındalık yaratılmasının hedeflendiği belirtilerek, “Etkinlikte giyilecek olan güne özel pembe T-shirtler’den 20 TL karşılığı satın almak isteyenlerin sendikaya başvurmaları yeterli olacaktır” ifadelerine yer verildi.