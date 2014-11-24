BAY-SEN’den CTP’ye Ziyaret

BAY-SEN’den bir heyetin, BRT’de toplu iş sözleşmesine verdiği destek ve katkıdan dolayı CTP’ye teşekkür ziyaretinde bulunduğu açıklandı.

CTP’den yapılan açıklamada, BAY-SEN heyetinin, CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk’le görüştüğü belirtilerek, “Uygulamada bazı sıkıntılar yaşandığını aktaran sendika yetkilileri sorunları parti yetkilileriyle paylaştı. BRT Yasası ile ilgili görüşlerini de ortaya koyan BAY-SEN, kurumun özerk bir yapıya kavuşması için yasa çalışmalarının sürdüğünü ve en erken zamanda komitede görüşülüp Meclis’ten geçmesini beklediklerini vurguladı” denildi.



