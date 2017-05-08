Bay-sen’den Brtk’ya Siyah Çelenkli Protesto

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK çalışanlarının ek ödenek ve ek mesai alacaklarının ödenmemesi nedeniyle bugün siyah çelenkli protesto eylemi yaptı.

BRTK KAPISINA SİYAH ÇELENK BIRAKAN BAY-SEN, GERÇEKÇİ BÜTÇE VE YASA İSTEDİ

SAKALLI: “OLAYLARA HEP İYİ NİYETLE YAKLAŞIK ANCAK BUGÜNE KADAR KARŞI TARAFTAN BU İYİ NİYETİN KARŞILIĞINI GÖREMEDİK”

LATİFOĞLU: “MAĞDURİYETLERİ KABUL ETMEMİZİ KİMSE BEKLEMESİN”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK çalışanlarının ek ödenek ve ek mesai alacaklarının ödenmemesi nedeniyle bugün siyah çelenkli protesto eylemi yaptı.

Sendika, taleplerinin karşılanmaması halinde daha başka eylemlere gitme uyarısında da bulundu.

Bay-Sen, örgütlü olduğu BRTK’da, çalışanların Ağustos 2016’dan beri “ek mesailerinin” ve nisan ayı “ek ödeneğinin” ödenmediği gerekçesiyle, kurum binası önünde basın açıklaması yaptı ve kapıya, yönetimi protesto amacıyla siyah çelenk astı.

SAKALLI: “TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HAKLAR VERİLMEDİ”

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı eylem sırasında yaptığı açıklamada, ek mesai ödeneklerine atıfta bulunarak toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bazı hakların Ağustos 2016’dan itibaren uygulanmadığını ve bu ay başında ödenmesi gereken ek ödeneklerin henüz ödenmediği gerekçesiyle eylem düzenlediklerini kaydetti.

Sakallı, “Sendika olarak olaylara hep iyi niyetle yaklaştık ancak bugüne kadar karşı taraftan bu iyi niyetin karşılığını göremedik” dedi.

Alacaklarının ödenmemesi halinde daha farklı eylemlere de gidileceği uyarısında bulunan Sakallı, “BRTK’nın artık gerçekçi bir bütçeye ve gerçekçi bir yasaya ihtiyacı vardır” dedi.

Sakallı, çalışanlara haklarının ödenmesi için sendikanın yasal tüm eylem haklarını kullanacağını vurguladı.

LATİFOĞLU: “SON UYARI”

Bay-Sen’in bağlı bulunduğu Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Yakup Latifoğlu ise BRTK’da 3-5 yıldır bütçe yetersizliğinden dolayı çalışanların mağdur edildiğini, bugünkü eylemi de idareyi son bir kez uyarmak amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

BRTK idaresinin, ödemelerin yapılmamasının gerekçesi olarak kurumun 2017 bütçesinin halen Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmemesinin arkasına saklandığını savunan Latifoğlu, bugün Meclis gündeminde olan BRTK bütçesinin Meclis’te onaylanmasını müteakip gecikmeden ödemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Latifoğlu, “BRTK’da yıllardır iki dudak arasında çalışan yüzlerce kişi, bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken bir de ücretlerden ve menfaatlerden dolayı mağdur edilir durumdadır. Bunu bizim kabul etmemizi kimse beklemesin” dedi.

Bazı kademelerdeki BRTK çalışanlarının hata yaptığını da iddia eden Latifoğlu, BRTK çalışanlarına dağıtılan maaş pusulalarında ek ödeneklerin ödendiğinin görüldüğünü ancak çalışanlara bu ödemenin yapılmadığını ileri sürdü.



