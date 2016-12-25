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25 Aralık 2016 Pazar 08:42

Bay-Sen’den BRTK Açıklaması

Bay-Sen'den BRTK Açıklaması
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SAKALLI: “BRTK’DA HUZURSUZLUKLAR VE TARTIŞMALAR SÜRÜYOR. ONLARCA HÜKÜMET BRTK ÇALIŞANLARINA YENİ YASA SÖZÜ VERDİ ANCAK BUNU YAŞAMA GEÇİREN OLMADI”

“KURUM ARTIK SOS VERİYOR...BRTK’DA HUZURUN SAĞLANMASININ TEK YOLU YASANIN REVİZE EDİLMESİ”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı, BRTK’daki huzursuzlukların ve tartışmaların sürdüğünü kaydederek, “Onlarca hükümet BRTK çalışanlarına yeni yasa sözü verdi ancak bunu yaşama geçiren olmadı. Kurum artık SOS veriyor” dedi.

BRTK’da tam zamanlı olan çalışan 512 personelden 130’unun kadrolu, 382’sinin geçici olduğunu söyleyen Sakallı, “Kurumda huzurun sağlanmasının tek yolu BRTK yasasının revize edilmesi” ifadesine yer verdi.

Yasaya göre, personeli sürekli veya geçici görevlendirme yetkisinin Yönetim Kurulu’nda olduğunu ancak BRTK’da Yönetim Kurulu’nun devre dışı bırakıldığını söyleyen Sakallı, bu durumun devamı halinde Bay-Sen’in yönetim kurulu üyesini çekme dahil her tür tedbiri alacağını açıkladı.

“23 YILDA ONLARCA HÜKÜMET YENİ YASA SÖZÜ VERDİ, YAŞAMA GEÇİREN OLMADI”

Salih Sakallı, BRTK’nın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, yazılı açıklamasında kurumda yaşananları şöyle aktardı:

“Kurum çalışanları olarak buruk bir kutlama daha yaşıyoruz. BRTK’nın yasası en son 1993 yılında revize edildi. 1993’ün üzerinden 23 yıl geçti. 23 yılda onlarca hükümet göreve geldi. Her gelen hükümet BRTK çalışanlarına yeni bir yasa sözü verdi ancak bunu yaşama geçiren olmadı. Mevcut yasaya bağlı tayin ve terfiler de işletilmedi. Kurum artık SOS veriyor.

Kurum içi yöneticiliklerin neredeyse tamamı geçici görevlendirmelerle sürdürülüyor. Her müdür değişiminde onlarca kişi amir olarak görevlendiriliyor veya önceki yönetimin görevlendirildiği onlarca amir görevden alınıyor. Bunlar yapılırken Yönetim Kurulu devre dışı bırakılıyor, bu da kurumdaki huzursuzluğu en üst noktaya taşıyor.”

“KEYFİ GÖREVLENDİRMELER HUZURSUZLUĞU İYİCE ARTTIRIYOR”

Açıklamasında BRTK Yasası’nın ilgili maddesine işaret eden ve sürekli veya geçici görevlendirme yetkisinin Yönetim Kurulu’nda olduğunun 10. maddede açık şekilde belirtildiğini söyleyen Sakallı, şunları da belirtti:

“Yönetim Kurulu’nun bu yetkisi devredilemez. Bu yetkinin devri ve özellikle kurum sevk ve idaresine yön veren amirliklerin kurum müdürü tarafından keyfi olarak görevlendirilmesi kurumdaki huzursuzluğu iyice arttırmakta, Yönetim Kurulu’nu da etkisizleştirmektedir.

Bu durumun devamı halinde sendikamız, Yönetim Kurulu üyesini geri çekme dahil her tür tedbiri almakta kararlıdır.

Kurumda huzurun sağlanmasının tek yolu, bugünkü koalisyon ortaklarının da onlarca kez dile getirdiği gibi, kurum yasasının revize edilmesidir. Hükümetin zaman geçirmeden bu yöndeki iradesini Kurum çalışanlarına ispatlaması gerekmektedir.  BRTK’nın 54. kuruluş yıldönümünü aynı tartışmalar ve huzursuzluklarla kutlamak istemiyoruz.”

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