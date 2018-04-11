BAY-SEN OLAĞAN MALİ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAKALLI: “KADROLULARLA KAŞİYELİLER ARASINDAKİ FARK NEREDEYSE KAPANDI”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da divan oluşumunun ardından sendikanın faaliyet, genel durum ve mali raporu okunup aklandı. Daha sonra BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı bir konuşma yaptı. Mali genel kurulların önemli olduğunu söyleyen Sakallı, geçmiş yıllarda genel kurul toplantılarının yapılmamasının bedelinin ağır ödendiğini kaydetti.

BAYSEN’in yıllık 283 bin TL geliri 256 bin TL de gideri bulunduğu bilgisini veren Sakallı, gelirin tamamına yakınının üyeye hizmet ve katkı olarak geri döndüğünü belirtti.

BAYSEN yönetiminin enerjisini üyesine hizmet için harcadığını ifade eden Sakallı, kazanılan haklara bakıldığı zaman bunun çok net olarak anlaşılabildiğini kaydetti.

BAYSEN ile BRT Kurumu arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile kadrolu personel ile kaşiyeli personel arasındaki farkların neredeyse kapatıldığını kaydeden Sakallı, buna örnek olarak özlük hakları ve giderek artırılan 13’üncü maaş ödeneklerini gösterdi.

2018 yılı toplu sözleşmesine koydukları “BRT Yasası’nın 6 ay içerisinde geçmemesi halinde eski yasanın uygulamaya konulması” şartıyla ilgili bilgiler de veren Sakalı, part-time çalışanların haklarının artırılması için mücadelenin de devam ettiğini kaydetti.

BAY-SEN Mali İşler Sorumlusu İbrahim Kanat mali durum hakkında bilgiler verip soruları yanıtladığı konuşmasında sendikanın mali yapısının şeffaf olduğunu, talep edilmesi halinde incelenebileceğini söyledi.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda da, mali genel kurulunu gerçekleştiren sendikaların hesap vermeye hazır, şeffaf sendikalar olduğunu dile getirdi.