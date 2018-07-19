Bay-Sen: “kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs'ta yaşayan halkların tümüne barış, huzur ve refah getirdi”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), 20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Kıbrıs adası üzerinde yaşayan halkların tümüne barış, huzur ve refah getirdiğini belirtti.



Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, Rum yönetimine ada üzerindeki huzur ve güveni bozacak çabalardan uzak durması çağrıda bulundu.



Sakallı, “Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs adası üzerinde yaşayan halkların tümüne barış, huzur ve refah getirmiştir” ifadelerini kullandı.



Salih Sakallı ayrıca Bay-Sen olarak, 2018 yılı sona ermeden BRT için günün koşullarına göre yasal düzenleme beklentisi içerisinde olduklarını da ekledi.