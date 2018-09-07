BAY-SEN, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) yöneticileri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.



BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı, Başkan Hasan Sadıkoğlu’na BRTK’ye ve sendikaya yaptığı maddi ve manevi katkılardan ötürü teşekkür etti.



İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakallı, Sadıkoğlu’na yeni dönemde başarı diledi ve teşekkür plaketi takdim etti.



SADIKOĞLU: “BRTK, DÜNYAYA AÇILAN PENCEREMİZ”



Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise BRTK çalışanları adına BAY-SEN’in takdim ettiği plaketi almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılan penceresidir” diyen Sadıkoğlu, BRTK İskele bürosuyla da iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirterek katkılarının artarak devam edeceğini vurguladı.

