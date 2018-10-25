BAY-SEN ile Kanal T sözleşme imzaladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sendikası (BAY-SEN) ile KANAL T arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.



Sendika tarafından yapılan açıklamada, Kanal T çalışanlarının sendikal güvence altına alındığı belirtildi.



Açıklamaya göre, sözleşmeye BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı ile Kanal T Direktörü Sibel Tatar imza koydu. Sözleşme, 1 Ekim 2018-31 Aralık 2019 dönemini kapsayacak.



İmza töreni öncesinde konuşan BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı, Toplu İş sözleşmesinin imzalanmasına büyük katkı koyduğunu belirttiği Kanal T Direktörü Sibel Tatar’a teşekkür etti.



Bu sözleşmenin özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmasını temenni eden Sakallı, amaçlarının ülkede işverenin ayakta durmasını sağlamanın yanı sıra çalışanın da moral ve motivasyonunu yükselterek verimi artırmak olduğunu söyledi.



Sibel Tatar da, BAY-SEN ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin maddelerin hâlihazırda Kanal T’de uygulanmakta olduğunu ancak çalışanın gönül rahatlığı adına sözleşmeyi imzalayarak resmileştirdiklerini ifade etti. Tatar, imzalanan Toplu İş Sözleşmenin iş verimini artıracağına olan inancını dile getirdi.



HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda ise, BAY-SEN ile Kanal T arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile ülkede bir ilkin başarıldığını belirterek, atılan imzaların örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

