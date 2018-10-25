banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93748
ALTIN
222.584
DOLAR
5.6238
STERLİN
7.2150
EURO
6.3948
Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bayındır 10 gün hapis yatacak
Bayındır 10 gün hapis yatacak
Kokain zanlıları teminata bağlandı
Kokain zanlıları teminata bağlandı
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
banner282

BAY-SEN ile Kanal T sözleşme imzaladı

BAY-SEN ile Kanal T sözleşme imzaladı

25 Ekim 2018 Perşembe 14:24
BAY-SEN ile Kanal T sözleşme imzaladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sendikası (BAY-SEN) ile KANAL T arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, Kanal T çalışanlarının sendikal güvence altına alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, sözleşmeye BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı ile Kanal T Direktörü Sibel Tatar imza koydu. Sözleşme, 1 Ekim 2018-31 Aralık 2019 dönemini kapsayacak.

İmza töreni öncesinde konuşan BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı, Toplu İş sözleşmesinin imzalanmasına büyük katkı koyduğunu belirttiği Kanal T Direktörü Sibel Tatar’a teşekkür etti.

Bu sözleşmenin özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmasını temenni eden Sakallı, amaçlarının ülkede işverenin ayakta durmasını sağlamanın yanı sıra çalışanın da moral ve motivasyonunu yükselterek verimi artırmak olduğunu söyledi.

Sibel Tatar da, BAY-SEN ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin maddelerin hâlihazırda Kanal T’de uygulanmakta olduğunu ancak çalışanın gönül rahatlığı adına sözleşmeyi imzalayarak resmileştirdiklerini ifade etti. Tatar, imzalanan Toplu İş Sözleşmenin iş verimini artıracağına olan inancını dile getirdi.

HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda ise, BAY-SEN ile Kanal T arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile ülkede bir ilkin başarıldığını belirterek, atılan imzaların örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.
 

Son Güncelleme: 25.10.2018 18:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Dün Gerçekleştirildi
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Dün Gerçekleştirildi
“okul Öncesi Eğitim Derneği” Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
“okul Öncesi Eğitim Derneği” Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
Meral Akıncı Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nün Toplantısına Katıldı
Meral Akıncı Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nün Toplantısına Katıldı
UBP 21. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılıyor
UBP 21. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılıyor
Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı
Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu’na Veda Ziyaretinde Bulundu
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu’na Veda Ziyaretinde Bulundu
GAÜ heyeti YYK’yı ziyaret etti
GAÜ heyeti YYK’yı ziyaret etti
Spehar: “Kıbrıs’ta bir kez daha kritik bir dönemden geçildiğine tanıklık ediyoruz”
Spehar: “Kıbrıs’ta bir kez daha kritik bir dönemden geçildiğine tanıklık ediyoruz”
İçişleri Bakanı Baybars İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti
İçişleri Bakanı Baybars İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti
Bayındır 10 gün hapis yatacak
Bayındır 10 gün hapis yatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim