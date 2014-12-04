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Bay-Sen Çalışanların Alacaklarının Ödenmediği Gerekçesiyle Yarın Sabah Uyarı Grevi Yapacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası(Bay-Sen) BRTK çalışanlarının geriye dönük alacaklarının bir kısmı dışında ödenmediği gerekçesiyle yarın 4 saatlik uyarı grevi yapacak. Sendika süresiz greve gitme uyarısında da bulundu.

Bay-Sen Çalışanların Alacaklarının Ödenmediği Gerekçesiyle Yarın Sabah Uyarı Grevi Yapacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası(Bay-Sen) BRTK çalışanlarının geriye dönük alacaklarının bir kısmı dışında ödenmediği gerekçesiyle yarın 4 saatlik uyarı grevi yapacak. Sendika süresiz greve gitme uyarısında da bulundu.

04 Aralık 2014 Perşembe 15:26
Bay-Sen Çalışanların Alacaklarının Ödenmediği Gerekçesiyle Yarın Sabah Uyarı Grevi Yapacak
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası(Bay-Sen) BRTK çalışanlarının geriye dönük alacaklarının bir kısmı dışında ödenmediği gerekçesiyle yarın 4 saatlik uyarı grevi yapacak. Sendika süresiz greve gitme uyarısında da bulundu.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı yaptığı yazılı açıklamada, 2013 sonunda sona eren Toplu İş Sözleşmesi yerine 5 Kasım 2014’te yeni bir Toplu İş Sözleşmesi imzalanmasından dolayı oluşan, çalışanların 9 aylık alacaklarının, sadece 3 aylığının ödendiğini belirtti.

Sendika’nın, çalışanların alacaklarının sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 güne kadar ödenmesi için BRTK Müdürlüğü’ne süre tanındığını, ardından bu sürenin 5 Aralık’a kadar uzatıldığını, ancak kendilerine yarına kadar geriye kalan 6 aylık değil de  ancak iki aylık daha ödemenin yapılabileceğinin iletildiğini anlatan Salih, “Süre yarın dolmaktadır. Sözlü ve yazılı olarak yaptığımız uyarıları yarın bir ileri aşamaya taşıyarak sabah 06.00-10.00 saatleri arasında yapacağımız uyarı grevi ile varılan uzlaşmaya uyulması yönünde bir kez daha uyarıda bulunacağız. BRTK çalışanları bu uyarının da dikkate alınmaması ve Toplu İş Sözleşmesi’nden kaynaklanan geriye dönük ödemelerin tamamlanmaması halinde servisler bazında süresiz grev başlatmaktan geri durmayacaktır” dedi.

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