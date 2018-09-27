Bay-Sen BRT’de Kadro Ve Terfi Sorununun Devamından Dolayı Tüm Hükümetleri Eleştirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK’da terfi almadan ve kadrosuz 25 yıldır çalışanlar olduğunu vurguladı ve şimdiki ile geçmiş hükümetleri konuya gerekli ilgili göstermemekten dolayı eleştirdi.



Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı yaptığı yazılı açıklamada, “BRT çalışanları tam 25 yıldır terfisiz ve kadrosuz çalışmakta, siyasilerin iki dudağı arasında kalmış 25 yıl” dedi.



Bu yıl BRT’ de 25 yıldır terfisiz ve kadrosuz geçici statüsünde çalışanlara hizmet plaketi verileceğini söyleyen Sakallı, “Biz ekmek kavgasında, olduk siz ise koltuk kavgasında. Hepiniz aynısınız. Koltuk kavgasından fırsat bulup sorunları çözmeye zamanınız kalmıyor” dedi.

