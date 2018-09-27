banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100211
ALTIN
231.977
DOLAR
6.0414
STERLİN
7.9411
EURO
7.0742
Lokmacı Kapısı’nda 19 Yaşındaki Genç Uyuşturucudan Tutuklandı
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Demirhan'da kaçak et operasyonu
DEMİRHAN'DA KAÇAK ET OPERASYONU
Bulli kavgası büyüyor!...
BULLİ KAVGASI BÜYÜYOR!
Sapık kocasını koruyor mu?
SAPIK KOCASINI KORUYOR MU?
banner282

Bay-Sen BRT’de Kadro Ve Terfi Sorununun Devamından Dolayı Tüm Hükümetleri Eleştirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK’da terfi almadan ve kadrosuz 25 yıldır çalışanlar olduğunu vurguladı ve şimdiki ile geçmiş hükümetleri konuya gerekli ilgili göstermemekten dolayı eleştirdi.

Bay-Sen BRT’de Kadro Ve Terfi Sorununun Devamından Dolayı Tüm Hükümetleri Eleştirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK’da terfi almadan ve kadrosuz 25 yıldır çalışanlar olduğunu vurguladı ve şimdiki ile geçmiş hükümetleri konuya gerekli ilgili göstermemekten dolayı eleştirdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:59
Bay-Sen BRT’de Kadro Ve Terfi Sorununun Devamından Dolayı Tüm Hükümetleri Eleştirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK’da terfi almadan ve kadrosuz 25 yıldır çalışanlar olduğunu vurguladı ve şimdiki ile geçmiş hükümetleri konuya gerekli ilgili göstermemekten dolayı eleştirdi.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı yaptığı yazılı açıklamada, “BRT çalışanları tam 25 yıldır terfisiz ve kadrosuz çalışmakta, siyasilerin iki dudağı arasında kalmış 25 yıl” dedi.

Bu yıl BRT’ de 25 yıldır terfisiz ve kadrosuz geçici statüsünde çalışanlara hizmet plaketi verileceğini söyleyen Sakallı, “Biz ekmek kavgasında, olduk siz ise koltuk kavgasında. Hepiniz aynısınız. Koltuk kavgasından fırsat bulup sorunları çözmeye zamanınız kalmıyor” dedi.
 

Son Güncelleme: 27.09.2018 13:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Geçici Binası Düzenlenen Törenle Açıldı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Geçici Binası Düzenlenen Törenle Açıldı
UBP’de Kurultaya Doğru… Yeni Yönetim Ekim Ayı Sonunda Belirlenecek
UBP’de Kurultaya Doğru… Yeni Yönetim Ekim Ayı Sonunda Belirlenecek
Uluçay BRTK Müdürü Akter’i Kabul Etti
Uluçay BRTK Müdürü Akter’i Kabul Etti
28 Eylül Tarihli Çekiliş 200 Bin Tl’nin Sahibi Bulunana Kadar Sürecek
28 Eylül Tarihli Çekiliş 200 Bin Tl’nin Sahibi Bulunana Kadar Sürecek
Meclis Başkan Vekili Töre Sivil Savunma Başkanı’nı Ziyaret Etti
Meclis Başkan Vekili Töre Sivil Savunma Başkanı’nı Ziyaret Etti
DAÜ, 3.Kez Dünya Listesinde
DAÜ, 3.Kez Dünya Listesinde
Meclis Bütçe Komitesi Toplandı...Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı Görüşüldü
Meclis Bütçe Komitesi Toplandı...Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı Görüşüldü
KKTC Alevi Kültür Merkezi Pazar Günü Aşure Etkinliği Yapıyor
KKTC Alevi Kültür Merkezi Pazar Günü Aşure Etkinliği Yapıyor
KTÜKD Huzur Ve Asayiş İçin Görevlendirlen Kurumları Göreve Davet Etti
KTÜKD Huzur Ve Asayiş İçin Görevlendirlen Kurumları Göreve Davet Etti
Cumhurbaşkanı Vekili Uluçay Dizdarlı'yı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Vekili Uluçay Dizdarlı'yı Kabul Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim