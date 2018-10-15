banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98177
ALTIN
230.251
DOLAR
5.8154
STERLİN
7.6334
EURO
6.7409
Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi Var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Trafik kazası: Benzin istasyonuna girdi
TRAFİK KAZASI: BENZİN İSTAYONUNA GİRDİ
Bıçaklı kavga kanlı bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
Sağlık Bakanlığı: “Cengiz Topel Hastanesi Gelişerek Büyüyor”
BİRÇOK EKSİKLİK TAMAMLANDI
banner282

BAY-SEN BRT'de 25 Hizmet Yılını Dolduran Üyelerine Plaket Verdi

BAY-SEN:

BAY-SEN BRT'de 25 Hizmet Yılını Dolduran Üyelerine Plaket Verdi

BAY-SEN:

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:49
BAY-SEN BRT'de 25 Hizmet Yılını Dolduran Üyelerine Plaket Verdi

BAY-SEN: "TERFİSİZ KADROSUZ 25 YIL"

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), kurumda 25 hizmet yılını dolduran üyelerine plaket verdi. 

Bay-Sen, eylem niteliğinde düzenlediği etkinlikte, kurum çalışanlarının 25 yıl terfisiz ve kadrosuz çalıştırılmasını protesto etti, "25 yıllık emeğiniz onurumuzdur mücadelemizdir!" yazılı pankart açtı. 

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, etkinlikte yaptığı konuşmada, sendika olarak geçmiş 25 yılı kabul etmediklerini ifade ederek, kurumda yaşanan bu durumun en suçlusunun "Mecliste oturanlar" olduğunu savundu. 

Sakallı, ülkede 25 yıl terfisiz kadrosuz çalıştırılan ve tek mağdur olan çalışanların BRT çalışanları olduğunu ifade ederek, "Bu düzene son verilmelidir, Kadrosuz terfisiz çalıştırılmak zorunda bırakılıyoruz. BRT çalışanlar sayesinde bugün var, siyasilerin sayesinde değil... Kurumumuz için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. 

BRT'de 32 kadrolu terfisiz, 1 sözleşmeli, 44 akit ve kaşiyeli toplam 77 kişi çalışıyor. 

Bay-Sen, etkinlikte 67 sendika üyesine plaket verdi. 

Son Güncelleme: 15.10.2018 13:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 19 Yaralı
Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 19 Yaralı
Feryal Sükan Retrospektif Resim Sergisi Yarın Açılacak
Feryal Sükan Retrospektif Resim Sergisi Yarın Açılacak
LTB Başkanı Harmancı Mağusa Ve Baf Kapılarının Açılması Konusunda LTB’nin Uzun Süreden Beri Çalışma Gerçekleştirdiğini Belirtti
LTB Başkanı Harmancı Mağusa Ve Baf Kapılarının Açılması Konusunda LTB’nin Uzun Süreden Beri Çalışma Gerçekleştirdiğini Belirtti
BRTK İle KTFF Arasında Maç Yayınları Konusunda İşbirliği Protokolü İmzalandı
BRTK İle KTFF Arasında Maç Yayınları Konusunda İşbirliği Protokolü İmzalandı
Cumhurbaşkanı Akıncı, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti
Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi Var
Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi Var
Atun: “Geçerli Ve Tutarlı Siyaset Ancak Halkla İç İçe Olmaktan Geçer”
Atun: “Geçerli Ve Tutarlı Siyaset Ancak Halkla İç İçe Olmaktan Geçer”
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Cso Ve Çdso Birleşik Konserleriyle Devam Edecek
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Cso Ve Çdso Birleşik Konserleriyle Devam Edecek
Sağlık Bakanlığı: “Cengiz Topel Hastanesi Gelişerek Büyüyor”
Sağlık Bakanlığı: “Cengiz Topel Hastanesi Gelişerek Büyüyor”
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu İkinci Denemesinde De Toplanamadı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu İkinci Denemesinde De Toplanamadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim