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19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:39

BAY-SEN 20 Temmuz Mesajı Yayımladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı Salih Sakallı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıs adası üzerinde yaşayan halkların tümüne barış, huzur ve refah getirdiğini kaydetti.

BAY-SEN 20 Temmuz Mesajı Yayımladı
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 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı Salih Sakallı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıs adası üzerinde yaşayan halkların tümüne barış, huzur ve refah getirdiğini kaydetti.

“Buna rağmen, Kıbrıs Trükleri’nin ada üzerindeki eşitliğini bir türlü kabullenmek istemeyen Rum Yönetimi, son olarak Crans-Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanması için elinden geleni yapmakla kalmayıp, önümüzdeki süreci de gerginliğe taşıyacak olan tek taraflı Hidrokarbon arama çalışmalarını başlatmıştır” diyen Sakallı şöyle devam etti:

“Rum Yönetimine ada üzerindeki huzur ve güveni bozacak çabalardan uzak durmasını ve toplumların haklarına saygılı olmasını tavsiye ediyoruz.

Bunun yanı sıra Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası olarak, bir 20 Temmuz’u daha yasasız geçirmenin burukluğu içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Kıbrıs Türk halkının sesi olan Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun, 2017 yılı sona ermeden günümüz şartlarına uygun bir yasaya kavuşması ümidini canlı tutmayı sürdürdüğümüzü de bizleri yönetenlere hatırlatmak istiyoruz.

Bir kez daha 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, bize bu günleri armağan eden şehitlerimize Allahtan rahmet dileriz”

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