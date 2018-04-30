BAY-SEN, 1 Mayıs İşçi Ve Bahar Bayramı’nı kutladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı Salih Sakallı, BRTK çalışanları ve tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nı kutlayarak, barış, özgürlük, demokrasi ve emek sömürüsünün ortadan kalkacağı bir gelecek temennisinde bulundu.



Çalışma yaşamında esneklik, güvencesizlik ve kuralsızlığın kural haline getirildiğini kaydeden Sakallı, “Bizler tüm çalışanlar adına, iş yaşamı dâhil her alanda sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz. Ülkedeki tüm çalışanların sendikalı ve toplu iş sözleşmeli bir düzen içinde çalışması için verilen mücadelede bizler de elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.



Hakları savunmak için birlik ve mücadele çağrısı yapan Sakallı, iş sağlığı ve güvenliğinin arttırılmasını ve çalışanların örgütlenme hakkına engel olunmamasını temenni etti.



