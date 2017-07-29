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29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:32

Bay Kuzey Kıbrıs 2017 Ve Mıss Kuzey Kıbrıs 2017 Yarışmaları Dün Gece Yapıldı

31. Miss Kuzey Kıbrıs ve 20. Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları dün gece yapıldı.

Bay Kuzey Kıbrıs 2017 Ve Mıss Kuzey Kıbrıs 2017 Yarışmaları Dün Gece Yapıldı
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31. Miss Kuzey Kıbrıs ve 20. Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları dün gece yapıldı.

“Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” temasında gerçekleştirilen Miss Kuzey Kıbrıs’ta birinciliği Fulya Tilki, Bay Kuzey Kıbrıs’da ise birinciliği Şemsi Yıldırım elde etti.

Miss Kuzey Kıbrıs 2017’de ikinciliği Vlada Kıraner, üçüncülüğü Semra Köroğlu, dördüncülüğü Yağmur Arslan ve Beşinciliği Zehra İmren kazandı. Emine Uçaner “Dostluk Güzeli” seçilirken, Ayhan Gazioğlu “Miss Arkın Colony” olarak taçlandı.

Bay Kuzey Kıbrıs’ta ise Ahmet Gargı ikinci, Mehmet Baykent üçüncü olurken, Kaan Cingöz dördüncü, Ekrem İltuş beşinci sırada yer aldı.

Bay Kuzey Kıbrıs finalinde Tanca Nedim “Bay Arkın Colony” seçilirken, Kubilay Akçakaya “Bay Dostluk 2017” oldu.

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