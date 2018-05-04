BAÜ IUSARC üyesi oldu

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi KKTC’deki ulusal afet yönetiminin önemli bir parçası olan Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) resmi üyesi oldu.



Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, IUSARC Genel Kurulu’na Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Doç.Dr.Burcu Toker katılım göstererek imza koydu.



Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin gelecek dönemde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen Arama Kurtarma Oyunları’nda yarışacağı kaydedildi.



