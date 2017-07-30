ATAOĞLU TURİZM FAALİYETLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ



Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın düzenlediği ve Cuma günü başlayan “KKTC Batı Bölgesi Turizm Vizyonu Günleri”ne dün devam edildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yer alan etkinlikte, Güzelyurt bölgesinin turizm potansiyelleri, altyapıları ve konuyla ilgili eksiklikler ile yapılması gerekenler ele alındı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaptığı konuşmada, Batı bölgesinde turizmin daha fazla gelişmesi adına yapılabilecek çalışmalarla ilgili bölge insanının düşüncelerinin önemli olduğunu söyledi.

Amaçlarının “turizm yatırımlarının yoğun olduğu bölgeler dışındaki bölgelerde de turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek” olduğunu kaydeden Ataoğlu, üniversite öğrencilerinin turizmde yer bulmasına olanak sağlanması için Eylül ayında iki üniversitede öğrencilere yönelik rehberlik kursu açacaklarını belirtti.

Turistlerin ilgi gösterebileceği Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nin tadilatının gerçekleştirildiğini ve tarihi tren istasyonunun restorasyonu için çalışmaların başladığını kaydeden Ataoğlu, Güzelyurt’taki tarihi tren istasyonunun boşaltıldığını ve projenin ihale süresi gelene kadar tellenerek koruma altına alınacağını ifade etti.

FRAIM

KSTBÜ Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim, üniversitelerin Bakanlıkla işbirliği yaparak öğrencilerine turizm alanlarında imkanlar sunabileceğine işaret ederek, adanın güzellikleri, tarihi ve turizminin ön plana çıkarılması için çalışmalar yapılması gereğine vurgu yaptı.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, Güzelyurt’un turizmden çok az pay aldığını, gelişim içerisinde olan Güzelyurt’un turizmden daha fazla pay almasını sağlamak için teşviklerin yatırım noktasında kullanılması gerektiğine işaret etti.

ESENYEL

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel de yüksek gelir gruplarının ülkeye çekilmesi, yıl boyunca talep yaratılması amacı ile çalıştıklarını söyledi.



