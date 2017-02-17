Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 13:50

Baştaşlar İnşaat Sağlık Bakanlığına Ambulans hibe etti.

Baştaşlar İnşaat Sağlık Bakanlığına Ambulans hibe etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 Baştaşlar İnşaat Sağlık Bakanlığına Ambulans hibe etti.

Ülkemizin kurumsal şirketlerinden Baştaşlar İnşaat bugün Sağlık Bakanlığına Esentepe Sağlık Ocağında kullanılmak üzere tüm donanımı tam teşekküllü olan bir ambulansı hibe etti. Ambulansın devri için Baştaşlar İnşaat ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Protokole imza atan Baştaşlar İnşaat Şirketinin Genel Koordinatörü Sinem Baştaş, birçok sosyal sorumluluk projesi yanında sağlık alanında da ellerinden geldiğince bağış ve yardımların devam edeceğini söyledi ve Esentepe’deki Sağlık Ocağına bağışlanan ambulansın hayırlara vesile olmasını diledi.

Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’da yaptığı açıklamada Baştaşlar İnşaat Şirkentine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti ve bölgenin önemli bir eksikliğinin de böylece giderildiğini ve Ada’nın her alanından artık 112 Hızır Servisin çok daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceğini söyledi. Sucuoğlu ayrıca bağışlanan ambulansın bölgede oynanan maçlarda da sporcu yaralanmalarına da müdahale edebilmesi adına Esentepe Stadında oynanacak maçlarda statta görevlendirileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve ambulans bakanlığa teslim edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lbo'dan "hikayelerle Türkülerimiz" Lbo'dan "hikayelerle Türkülerimiz"
Edremit’te Köprü Genişletiliyor Edremit’te Köprü Genişletiliyor
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi “kktc Yükseköğretim (değişiklik) Yasa Tasarısı”nı Görüştü İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi “kktc...
Haftasonu Hava Nasıl Olacak? Haftasonu Hava Nasıl Olacak?
Baştaşlar İnşaat Sağlık Bakanlığı’na Ambulans Hibe Etti Baştaşlar İnşaat Sağlık Bakanlığı’na Ambulans...
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, İnşaat Taşeronları Birliği Yetkililerini Kabul Etti Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, İnşaat...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Lbo'dan "hikayelerle Türkülerimiz"
Lefkoşa Belediye Orkestrası, salı gecesi Lefkoşa AKM’de “Hikayelerle Türkülerimiz” adlı konser verecek.

Haberi Oku