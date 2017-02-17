Baştaşlar İnşaat Sağlık Bakanlığına Ambulans hibe etti.



Ülkemizin kurumsal şirketlerinden Baştaşlar İnşaat bugün Sağlık Bakanlığına Esentepe Sağlık Ocağında kullanılmak üzere tüm donanımı tam teşekküllü olan bir ambulansı hibe etti. Ambulansın devri için Baştaşlar İnşaat ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Protokole imza atan Baştaşlar İnşaat Şirketinin Genel Koordinatörü Sinem Baştaş, birçok sosyal sorumluluk projesi yanında sağlık alanında da ellerinden geldiğince bağış ve yardımların devam edeceğini söyledi ve Esentepe’deki Sağlık Ocağına bağışlanan ambulansın hayırlara vesile olmasını diledi.

Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’da yaptığı açıklamada Baştaşlar İnşaat Şirkentine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti ve bölgenin önemli bir eksikliğinin de böylece giderildiğini ve Ada’nın her alanından artık 112 Hızır Servisin çok daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceğini söyledi. Sucuoğlu ayrıca bağışlanan ambulansın bölgede oynanan maçlarda da sporcu yaralanmalarına da müdahale edebilmesi adına Esentepe Stadında oynanacak maçlarda statta görevlendirileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve ambulans bakanlığa teslim edildi.