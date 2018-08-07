Başsavcı Belirlenemedi..



Başsavcı Aşkan İlgen’in emekli olmasıyla boşalan Başsavcılık makamını doldurmak amacıyla açılan münhal, Yüksek Savcılar Kurulu’nda sonuç alınamadığı için kapatıldı.



TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter, kurulun dünkü toplantısında salt çoğunluğu elde edemediği için münhalin sonuçlanamadan kapandığını söyledi.



Tek aday olan Ölçter, bir önceki kurul toplantısında da yeterli oyu alamamış ve toplantı 48 saat sonrasına ertelenmişti. Ölçter, ilerleyen günlerde yeniden münhal açılacağını belirtti.



Aşkan İlgen’in emekli olmasıyla boşalan Başsavcılık makamına, Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter vekalet ediyor.



