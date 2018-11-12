Bass’tan Tkp Ve Çağ-sen’e Eleştiri



Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Sekreteri, Çağ-Sen Genel Başkanı Mehmet Davulcu’nun Li-Koop Ltd’de çoğunluğu elde edip, toplu iş sözleşmesi çalışmalarına başlama açıklamasını “yetkisiz ve yasaya aykırı” olarak niteledi.



BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd’te toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlayabilmek için 12 Ekim’de sendikalar mukayyitliğinden yetki belgesi aldığını ve sendikal mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.



Yeltekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Li-KoopLtd yönetimi siyasi birliktelik olarak çalışanları mağdur edecek bir şekilde TKP-Çağ-Sen ilişkisine başvurmuş ve çalışanların birlikteliğini, sendikal mücadeleyi ve toplu iş sözleşme sürecini baltalamak adına Li-Koop Ltd. yönetimi, TKP ve Çağ-Sen omuz omuza, işbirliği içerisinde bölücülük yapmaktadırlar. Bu kara lekeyi ne TKP ne de Çağ-Sen temizleyecektir. Halkımızın bu utancı görmesinde büyük fayda görmekteyim.”



(TUĞ/FEZ)

