Bass: “li-koop’ta Yetkili Sendikayız Ve Toplu İş Sözleşmesi Yapmak İstiyoruz”



YELTEKİN: “BURADA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAYI VE BASKIYI TARTIŞIYORUZ”



Lefkoşa, 15 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası(BASS), “Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd’de yetkili sendika olduğunu” belirterek, çalışanlarla ilgili, Kooperatifle toplu iş sözleşmesi imzalamak istediklerini açıkladı.



BASS Başkanı Ali Yeltekin, Li-Koop önünde basına yaptığı açıklamada, Li-Koop’da örgütlü olduklarını ancak 2018 Temmuz’dan itibaren BASS üyelerine BASS’dan istifa etmeleri için “büyük bir baskı” uygulandığını ileri sürdü.



Sendikalar Mukayyitliğinden, Li-Koop’ta BASS’ın en çok üyeye sahip olan sendika yazısı temin ettiklerini de ifade eden Yeltekin, sendikal örgütlenmenin anayasal bir hak olduğunu ve işverenin çalışanına baskı yapmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını, bugünkü eylemlerini bunu protesto etmek için düzenlediklerini kaydetti.



GEREKİRSE DAVA DOSYALANACAK



Kooperatif ile çalışanlar arasında toplu iş sözleşmesi yapılana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini kaydeden Yeltekin, gerekirse konuyla ilgili Li-Koop hakkında dava dosyalayacaklarını ifade etti.



Yeltekin, “Biz burada yetkiyi tartışmıyoruz, örgütlenmeyi tartışmıyoruz, burada toplu iş sözleşmesi yapmayı ve baskıyı tartışıyoruz” dedi.



AHMET ÇALUDA



BASS’ın üyesi olduğu Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda ise, Li-Koop çalışanlarının zorla Sendika üyesi yapılmadığını, BASS’nın demokratik kurallar çerçevesinde üye yaptığını, ancak Kooperatifin yönetim kurulunun, sendikalara üye olmaması yönüde çalışanlarına baskı yaptığını iddia etti.



Li-Koop Yönetim Kurulu üyelerine bu konuda duyarlı olmaları ve uzlaşıya yanaşmaları çağrısında bulunan Çaluda, pek çok özel bankanın sendikalarla toplu iş sözleşmesi imzalamaya yönelirken Lefkoşa’nın merkezindeki bir kuruluşun sendikalı olmamasının üzücü olduğunu kaydetti.



BASS’ın eylemine Hür-İş mensubu bazı sendikalar da destek verdi.



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