Bass, Li-koop Önünde Eylem Yaptı





Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları (BASS) Sendikası bugün Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop) önünde, “sendika üyelerine yapılan baskı ve Uzlaştırma Kurulu’nda yaşanan sorunlar”, nedeniyle protesto eylemi düzenleyerek kooperatifin kapısına “iç lastik” bıraktı.Sendika Genel Sekreteri Ali Yeltekin basına yaptığı açıklamada, Li-Koop Yönetim Kurulu’nun BASS üyelerine istifa etmeleri yönünde baskı yaptığını ve kurumu “çiftlik gibi yönettiğini” iddia etti.Yeltekin, Li-Koop yetkililerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisinin Uzlaştırma Kurulu toplantısına katılmasını çeşitli gerekçelerle kabul etmediğini söyleyerek, bu konuda yazılan bir yazıyı basına dağıttı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e çağrı yapan Yeltekin, bakandan “memuruna sahip çıkmasını” ve konuyla ilgili adım atmasını talep etti.Li-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Akif ve üyelere yönelik eleştirilerde bulunan Yeltekin, Akif’in Yönetim Kurulu başkanı olduğu kurumda kızının ise hukukçu olarak görev yaptığını söyledi.“Li-Koop’ta aile şirketi oluşturulmuştur” iddiasında bulunan Yeltekin, yönetim kurulunun kişisel çıkarlarına göre hareket ettiğini savundu. Yeltekin, Li-Koop Yönetim Kurulu’nun istifasını istedi.“KOOPERATİFLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ”Son dönemde üç dört kooperatifin battığını anımsatan Yeltekin, bunun nedeninin denetimsizlik olduğunu söyledi.Kooperatiflerin önemine vurgu yapan Yeltekin, başta vatandaşlar, sivil toplum örgütleri ve sendikaların kooperatifelere sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti.(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLIHaber: Gözde Süreç Sarı Fotoğraf: Erol Uysal