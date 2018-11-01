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Bass: “lefkoşa İktisat Koop’ta Üyelerimiz İşten Durduruluyor”

“BAŞBAKAN VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI’NI ÖZEL SENKTÖRDE SENDİKALAŞMAYI DESTEKLEMEK ADINA KONUYA MÜDAHİL OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Bass: “lefkoşa İktisat Koop’ta Üyelerimiz İşten Durduruluyor”

“BAŞBAKAN VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI’NI ÖZEL SENKTÖRDE SENDİKALAŞMAYI DESTEKLEMEK ADINA KONUYA MÜDAHİL OLMAYA DAVET EDİYORUM”

01 Kasım 2018 Perşembe 19:30
Bass: “lefkoşa İktisat Koop’ta Üyelerimiz İşten Durduruluyor”
“BAŞBAKAN VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI’NI ÖZEL SENKTÖRDE SENDİKALAŞMAYI DESTEKLEMEK ADINA KONUYA MÜDAHİL OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, örgütlenip, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladıkları Lefkoşa İktisat Koop. Limited’de üyelerine dün itibarıyla yıl sonu işten durdurma kağıtlarının verildiğini açıkladı.

Yazılı açıklamasında, sendikalaşma esnasında ve sonrasında üyelere baskı yapılarak, sendikadan istifa etmeleri için zorlama yapıldığını savunan Yeltekin, bu konuyla ilgili olarak Başbakan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın özel sektörde sendikalaşmak gayretlerini desteklemek adına konuya müdahil olmalarını istedi.

Yeltekin, şöyle devam etti:
“Bugün toplu iş sözleşmesi masasına oturan taraflardan Li-Koop Ltd. yönetimi yetkilileri Sayın Memduh Çeto ve Sayın Sami Dayıoğlu, birinci toplantıda kabul ettiklerini ikinci toplantıda kabul etmediğinden masadan kalkmışlardır. Üyemiz olan çalışanlara dün itibarıyla yıl sonu işten durdurma kağıtları verilmiştir. İşletme yönetiminin arkasına sığındığı Koop. Şirketler Mukayyidi tarafından İş Yasası’na aykırı bir şekilde onaylanan personel yönetmeliğinin yasa dışı maddeleridir. Li-Kop Ltd’in gerçek sahibi olan üyelerle, bu samimiyetsiz ve faşist yönetim görevden gidene kadar mücadelemiz sürecek”

(ÖZ/FEZ)
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