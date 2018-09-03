BASS, Hükümetin Cypfruvex Ltd’den Vergi Tahsil Etmeyerek Tasarruf İstemesinin Acı Bir Gerçek Olduğunu Savundu

BASS, hükümetin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Cypfruvex Ltd’den vergi tahsil etmeyerek tasarruf istemesinin acı bir gerçek olduğunu savundu.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, BASS’da örgütlü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Cypfruvex Ltd. personelinin cuma günü hak ettikleri ücretlerini almadığını belirterek, “Cypfruvex Ltd. yönetim kurulunun hiçbir sorumluluk almadığı, toplu iş sözleşmesine aykırı münhal ilan ettiği ve istihdam yaptığı, 8 yıldır vergi dairesine gelir beyanı sunmadığı, emekli personele ücret ödediği, narenciye satışlarından zarar ettiği gerçeklerinden yola çıkararak ilgili bakanı da bu konularda bilgilendirmiş olmamıza rağmen hiçbir sonuca ulaşmış değiliz” dedi.

Yeltekin, “Yeltekin, KKTC Hükümeti halktan, çalışandan tasarruf isterken vergi açısından kendine bağlı Cypfruvex Ltd’den 8 yıldır beyanname alamayan hükümetin vergi tahsil edemeyerek tasarruf istemesi acı bir gerçektir” diye konuştu.

