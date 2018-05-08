Bass, Cypfruvex Yönetimini Eleştirdi!

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun, 13 Temmuz 2017’de imzalanan toplu iş sözleşmesini uygulamadığını iddia etti.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, toplu sözleşmenin ilgili maddelerini uygulamaktan uzak bir anlayış içerisinde olduğunu savunduğu Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun, kendileri için maaş artışı, ürün pazarlama adı altında yurt dışı iş gezileri düzenlediğini ileri sürdü.

Yeltekin, başta mali konularda sistemsizliğin Cypfruvex Ltd’de birilerinin sistemi olduğunu savunarak, “Kendi amaçları için mali kaynak bulan bu anlayış kendi sorumluluğunda bulunan çalışanların haklarının verilmesi için de aynı kararlılığı göstermesi yasal sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Devletin bir kurumunun yasal mevzuat dışı hareket etmesi, yasalarını hiçe saymasının kabul edilemez bir durum olduğunu kaydeden Yeltekin, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve davet etti.

