BASS: "AMBULANSLA KİRALIK ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA MISIRLI SÜRÜCÜ SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA"

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ile kiralık bir aracın çarpıştığı kazayla, bazı “yasal eksiklikler” ve “ihmallerin” ortaya çıktığına dikkat çekti.



BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, Sendikanın üyesi olan ambulans şoförünün tüm yasal sorumluluklarını yerine getirmesine karşın kiralık arabanın kullanıcısı olan 19 yaşındaki Mısırlı şahsın, Mısır sürüş ehliyeti ile kullandığı kiralık aracın sigortasının kendisini kapsamadığını ifade etti.



Konunun Sendikanın hukuk müşavirine havale edildiğini belirten Yeltekin, açıklamada, konuyla ilgili devlet yetkililerini de göreve çağırdı.